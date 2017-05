PSOE. SÁNCHEZ LLEGÓ A FERRAZ EL ÚLTIMO Y EN COCHE

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, llegó pasadas las 20.15 horas de esta tarde a la sede federal del partido en la calle Ferraz, donde no hizo declaraciones.En coche y acompañado de su mujer, Begoña Gómez, hizo su entrada a la sede socialista. Acto seguido se sumó a su equipo, que ya aguardaba en el despacho que se ha habilitado para esta candidatura en la tercera planta. Los primeros en llegar fueron los miembros de la candidatura de Sánchez. Muy sonrientes estaban los coordinadores de su equipo, los diputados Adriana Lastra y José Luis Ábalos, así como las ex ministras Carmen Calvo y Beatriz Corredor, entre otros.