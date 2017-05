SÁENZ DE SANTAMARÍA DICE QUE ESTÁ “A MUCHOS AÑOS LUZ” LA ELECCIÓN DEL CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE MADRID

Etiquetas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó este martes que se está todavía a “muchos años luz” de la elección del candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid.En los actos de conmemoración del Día de la Comunidad de Madrid, se le preguntó a la vicepresidenta por si se ve como candidata a la Alcaldía de la capital, así como si Pablo Casado es el elegido tras la dimisión de Esperanza Aguirre.“Tanto quien pregunta por Pablo como quien me lo pregunta a mí, yo creo que estamos a muchos años luz de ese momento”, declaró a los periodistas.La vicepresidenta no entró a valorar en detalle las encuestas que hoy se publican en diferentes medios de comunicación porque no son más que un “instrumento de trabajo” y hay que ser “muy prudentes” en su valoración.Sáenz de Santamaría restó importancia a su presencia en el acto arropando a la presidenta Cristina Cifuentes porque, recordó, “siempre” ha estado en esta celebración y más ahora que también tiene la cartera de ministra Administraciones Territoriales.No obstante, dijo que hay que “trabajar mucho” en la Comunidad de Madrid pero que Cifuentes “ha tenido y tiene” su apoyo y el del Gobierno.