Sánchez (Cs): "Me preocupa que los procesos internos de PSOE y Podemos pongan en riego la estabilidad del Consell"

Etiquetas

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Corts Valencianas, Mari Carmen Sánchez, ha expresado su "preocupación" por que los procesos internos para elegir al nuevo secretario general del PSOE y de Podemos en la Comunitat Valenciana "pongan en riego" la estabilidad del Ejecutivo autonómico.

"Me preocupa que los procesos internos de PSOE y de Podemos en la Comunitat Valenciana pongan en riesgo la estabilidad del Consell porque nuestro objetivo tiene que ser mejorar la vida de los valencianos y no buscar una parcela de poder", ha aseverado la representante de Cs en declaraciones a los medios en los pasillos de las Corts.

Sánchez ha felicitado a Pedro Sánchez por su victoria como secretario general de PSOE y ha destacado "el beneficio que suponen las primarias para los partidos políticos, ya que mejoran la participación y la democracia interna". En esta línea, ha defendido la importancia de este proceso para la elección de los líderes "porque supone un paso más en la regeneración democrática".

No obstante, ha apostillado: "Me preocupa un poco que todo el proceso vivido en el PSOE y Podemos pueda poner en riego la estabilidad del Consell porque aquí hemos venido a mejorar la vida de los ciudadanos y no a buscar cada uno su parcelita de poder y poner en riesgo el trabajo realizado y el que queda por hacer, con dos años de legislatura por delante".

Finalmente, Sánchez ha recordado que "Cs seguirá trabajando para solucionar los problemas reales" y ha mostrado su preocupación por que "las luchas partidistas afecten a la estabilidad que los valencianos necesitan ahora".