Sánchez afea a Díaz su "ataque personal" y dice a López que si quiere un modelo de dos vueltas no tiene sentido que siga

Reprocha a la presidenta andaluza que aplace la presentación de su proyecto: "Espero que lo haga antes del día de la votación"

El ex secretario general y aspirante a liderar el PSOE Pedro Sánchez ha reprochado este martes a la presidenta andaluza, Susana Díaz, que incurriese en un "ataque personal" al identificarle a él como problema, mientras que al vasco Patxi López le ha dicho que "no tiene mucho sentido" que siga en la carrera después de haber defendido un modelo de votación a dos vueltas --puesto que en la presentación de los avales quedó muy por detrás de los otros dos--.

En una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, ha asegurado que durante el debate de este lunes, entre los tres candidatos, en ocasiones se sintió "en un dos contra uno". "Fue un debate complicado porque se vio claramente que había dos candidatos dialécticamente contra mí", ha dicho.

Es más, ha asegurado que, si bien al principio no entendió por qué López rechazó su oferta de unir las dos candidaturas, lo comprendió al volver a ver el debate. El candidato ha dicho no saber si la candidatura de López está diseñada para dividir el voto opuesto a Susana Díaz, pero ha insistido en que "no tiene mucho sentido que Patxi López, que ha defendido la doble vuelta, defienda su permanencia cuando sabe que solamente hay dos modelos".

Por eso, cree que la presidenta balear, Francina Armengol ha hablado "muy claro" al anunciar que ha retirado su apoyo a López en favor de Sánchez: "Hay que maximizar la utilidad de nuestro voto".

Con todo, aunque ha recordado que él ha incorporado ideas y propuestas de la candidatura de López, ha dicho que "respeta la legitimidad" del exlehendakari para seguir adelante.

DÍAZ: "TU PROBLEMA NO SOY YO, PEDRO, ERES TÚ"

Por otro lado, ha respondido a la andaluza Susana Díaz, por una de las frases que le dijo durante el debate: "Tu problema no soy yo, Pedro, eres tú". Sánchez ha respondido que él nunca diría "que un compañero o compañera es el problema del partido", porque más bien cree que es un problema de posición política.

Según ha dicho, el problema "tiene que ver con la falta de proyecto, en este caso de la candidata Susana Díaz". Es más, ha aprovechado para recordar que Díaz ha aplazado a mañana la presentación de su documento político y ha deslizado que espera que no lo aplace ce nuevo: "Espero que lo presente antes del día de la votación".

Sánchez está convencido de que su candidatura es la que mejor puede "restañar las heridas" entre la militancia y "parte de la dirigencia que decidió a sus espaldas la abstención con el PP". La clave, ha dicho, es que los secretarios generales que hayan sido elegidos por las bases sólo puedan ser apartados por ellas.

El candidato ha asegurado que si no gana las primarias se pondrá del lado del vencedor, así que espera lo mismo de los demás si el caso es el contrario. Aunque no ha precisado si le adjudicaría algún puesto a Susana Díaz, ha dicho que la ofrecerá trabajar con él desde la Presidencia de la Junta, igual que hizo tras las primarias de hace tres años. "Espero que en esta ocasión me coja el guante", ha añadido.