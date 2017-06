Pedro Sánchez contará con afines a Susana Díaz para la Ejecutiva Federal, según Ábalos

Etiquetas

El secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, contará con partidarios de la que fuera su rival en el proceso de primarias, la presidenta andaluza Susana Díaz, para la nueva Ejecutiva Federal que saldrá tras el Congreso socialista de 16, 17 y 18 de junio, según el portavoz interino del PSOE, José Luis Ábalos.

"Hasta donde yo sé, el secretario general quiere contar con personas que apostaron por la candidata Susana Díaz", ha señalado Ábalos en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press. "Salvo que digan que no, habrá, y no una, más", ha precisado, sobre la integración de partidarios de Díaz en la dirección socialista.

Este lunes, Sánchez ofreció al lehendakari vasco Patxi López --también rival en las primarias-- ocupar un puesto en la Ejecutiva Federal que trabajará bajo sus órdenes.

Preguntado si lo que pretende con este gesto es "coser" el partido, Ábalos ha abogado por una dirección en la que los todos los socialistas "se puedan identificar". A su juicio, territorios como Andalucía --donde la "opción mayoritaria" fue la candidatura de Díaz-- deben "tener algún tipo de encaje".

Asimismo, respecto a la ausencia de 'barones' en la Ejecutiva Federal, ha recalcado que "lo singular es que estuvieran" en ese órgano del partido, cuando ya tienen su función en los territorios que lideran e incluso gobiernan. "Eso no tiene mucho sentido, da una sensación de tutelaje desde lo periférico", ha matizado.

"ESTOY ENTREGADO"

Por otro lado, sobre la posibilidad de que Sánchez le proponga ser el portavoz parlamentario del PSOE de manera definitiva, ha afirmado que asumirá lo que le diga el líder del partido: "Yo ya estoy entregado", ha añadido entre risas.

Eso sí, ha destacado su "recorrido parlamentario de experiencia" que, a su juicio, no hace "difícil pensar en esa responsabilidad": "Aceptaré lo que me diga", ha insistido el diputado socialista, recalcando que no le "importa" estar en "un sitio u otro".

Sobre la decisión de Sánchez de que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, sea el portavoz del PSOE tras el cónclave socialista, Ábalos ha asegurado que la Portavocía será "coral" pese a que el portavoz "formal" sea Puente.