Sara Hernández dice que el PSOE "siempre ha vencido a las encuestas"

La líder de los socialistas madrileños, Sara Hernández, ha afirmado este martes que el PSOE "siempre ha vencido a las encuestas" y ha recordado que en mayo de 2015 los sondeos dieron al candidato socialista a la Comunidad, Ángel Gabilondo, cinco diputados menos y un cinco por ciento menos de la confianza ciudadana que obtuvo en las urnas.

Así lo ha manifestado la secretaria general del PSOE-M en declaraciones a los medios a su llegada a la Casa de Correos con motivo de la celebración del Día de la Comunidad, en alusión a la encuesta publicada este mismo día por el diario El País que relega al PSOE a la cuarta posición.

"Respetar todas las encuestas", ha afirmado Hernández, para señalar que la encuesta de El País es "una foto fija en un momento muy concreto y también muy difícil", al tiempo que ha recordado que "se ha realizado cuando se ha producido la detención de un expresidente de la Comunidad de Madrid".

En este punto, ha subrayado que "el PSOE siempre ha vencido a las encestas", y ha puesto como ejemplo que en mayo de 2015 los sondeos dieron a Gabilondo "cinco diputados menos y un cinco por ciento menos de la confianza ciudadana".

Tras comprometerse a "seguir trabajando", ha indicado que "el PSOE está ahora en un proceso interno que lo va a superar con fortaleza y con unidad", para "ser un instrumento útil al servicio del interés general", lo que "va a ayudar en las encuestas".

Además de felicitar a todos los madrileños por el Día de la Comunidad, ha considerado que esta es una fecha más para poder reivindicar las circunstancias políticas, sociales y económicas que los socialistas entienden que se tienen que dar para "gobernar para todos y para todas".

Asimismo, ha explicado que para responder a esa "necesidad de cambio" los socialistas de Madrid van a impulsar "una ronda de contactos seria y responsable, no anuncios de cara a la galería, sino a través de todas las formalidades", contactos que ya se han producido a nivel telefónico y que a partir de mañana tendrán lugar de manera formal con una reunión en la que PSOE y Ciudadanos se sentarán "con un proyecto político encima de la mesa".

"Creemos que los madrileños y madrileñas se merecen un nuevo gobierno, un gobierno que deje atrás la corrupción y un gobierno que lleve a cabo otras políticas de fortalecimiento de los servicios públicos, atención a la creación empleo de calidad y otras necesidades que los madrileños requieren y el Gobierno de (Cristina) Cifuentes no les da", ha agregado.

En cuanto al rechazo de Ciudadanos a una moción de censura contra Cifuentes, ha señalado que el "PSOE-M no ha perdido la esperanza de poder convencer a Ciudadanos para que pueda cambiar su opinión", para agregar que, si no, tendrá que explicar por qué sigue siendo "muletilla del PP y no abre una nueva etapa de esperanza, de ilusión, de servicio público y de dignidad".