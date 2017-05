La ampliación del Servicio Ayuda Domicilio considerará la soledad de las personas mayores como criterio vulnerabilidad

Etiquetas

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha anunciado, en el pleno municipal, la ampliación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para considerar la soledad de las personas mayores - de 65 años- como criterio de vulnerabilidad. Una medida que, ha señalado, se aprobará en el mes de mayo, por la Junta de Gobierno Local, para que entre en vigor a partir del 1 de junio.

Una propuesta que ha dado conocer tras el debate de la proposición, presentada por el Grupo Municipal Socialista, de una Ordenanza reguladora del SAD. En la votación, el PP la ha rechazado, el PSOE la ha apoyado al igual que Ciudadanos, mientras que PR+ y 'Cambia Logroño' se han abstenido. Por ello, ante el empate, la iniciativa ha decaído por el voto de calidad de Gamarra que se ha opuesto a la misma.

La alcaldesa ha apuntado que su anuncio viene determinado por el Estudio de la Soledad en las Personas Mayores, redactado por el Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad de La Rioja. La medida se enmarca "en el nivel de protección social adicional que el Ayuntamiento está ofreciendo a los logroñeses, muy por encima de lo que nos marca la Ley".

De hecho, Gamarra ha recordado que en los últimos años, la cobertura del SAD "se ha aumentado", así como los perfiles profesionales que lo atienden y las ayudas técnicas que se ofrecen a los usuarios. En la actualidad cuenta con más de 1.600 usuarios.

PROPUESTA SOCIALISTA

Antes de la intervención de la alcaldesa, el pleno ha debatido la proposición del PSOE sobre esta Ordenanza. La defensa de la misma, ha corrido a cargo de la concejal María Marrodán, indicando que su iniciativa buscaba "el reconocimiento de un rango jurídico adecuado para un servicio tan importante como es la ayuda a domicilio y tratar de mejorar los servicios que en la actualidad se prestan dentro del nivel adicional establecido por Ley".

Ha recordado que en la actualidad, este servicio municipal se rige en Logroño mediante una normativa reguladora que aprueba y modifica la Junta de Gobierno Local de forma libre y siguiendo su propio criterio.

Por tanto, ha apuntado que "esta situación hace que la regulación y prestación del servicio dependa en gran medida de la voluntad del equipo de Gobierno municipal en cada momento, un hecho que avala poco, por no decir nada, el principio de seguridad jurídica que para el PSOE es fundamental a la hora de garantizar derechos a la ciudadanía".

A continuación, ha tomado la palabra, el portavoz del Grupo Municipal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha afirmado que con la Ordenanza propuesta "no se blinda más la Ley", por lo que "no detecto esa necesidad". Además, ha reseñado que no compartía "la idea de abrir la ordenanza a exposición pública, sino que la participación se hace de otra manera, de cara crear espacios de debate".

La concejal del Grupo Municipal de 'Ciudadanos', María Luisa Alonso, ha recordado que otras ciudades como Pamplona, Vitoria o Burgos ya tienen una Ordenanza, por lo que ha trasladado su voto a favor a esta medida. La edil de la formación 'naranja' ha indicado que la iniciativa podrá "ser enmendada" por los grupos para "crear el modelo que queremos entre todos" de este Servicio.

La concejal de 'Cambia Logroño', Paz Manso de Zúñiga, ha rechazado la propuesta socialista, ya que en el borrador "aparece que debe realizarse - el servicio- con gestión externa", algo a lo que "nos oponemos", ya que este modelo "está creando problemas constantemente".

La concejal de Familia, Paloma Corres, ha dicho que su grupo "no comparte el texto presentado", porque "vemos que es erróneo", ya que, entre otras cuestiones, la actualización de precios "la delega en la Junta de Gobierno y los servicios jurídicos, nos han dicho que es decisión impropia de la Junta de Gobierno".

Al término del debate, ha intervenido la alcaldesa para además de anunciar una propuesta de ampliación del SAD, negar que Logroño "tenga unos Servicios Sociales de segunda", puesto que, ha argumentado "en momentos de crisis, desde el Ayuntamiento de Logroño se blindaron para que nadie se quedara atrás".