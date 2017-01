Soraya Rodríguez cree que Susana Díaz tiene capacidad para liderar al PSOE, que está en su "peor" situación

Etiquetas

Insiste en que las primarias están "garantizadas" y defiende que quien no gane no debe perder su carrera, porque eso "empobrece" al partido

La presidenta del PSOE de Castilla y León y diputada en el Congreso, Soraya Rodríguez, cree que la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, tiene "capacidad y competencia" para tomar las riendas de su partido, al que ve en "la peor" situación a la que se ha enfrentado, aunque insiste en que hay que esperar a que se abra el proceso de primarias, que, recalca, están garantizadas aunque algunos hayan pretendido "sembrar dudas".

En una entrevista con Europa Press, Rodríguez defiende que no es el momento de hablar de caras y, cuando se le pregunta por la posible candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía, explica que no sabe "qué va a hacer". Eso sí, subraya que "en muchas ocasiones se ha mirado mucho a Susana Díaz como una persona que podría dirigir el partido en momentos difíciles" y apunta que ahora está en "la peor" situación.

En su opinión, esto es ya "un elemento importante" a tener en cuenta, porque "cuando muchos dentro del PSOE han mirado mucho a una persona es porque le ven capacidad, competencia y cualidades para poder estar al frente de la organización en momentos difíciles".

DÍAZ LO HA DEMOSTRADO "SOBRADAMENTE"

"Si la pregunta es si tiene capacidad, competencia para poder estar al frente del partido en los próximos años, yo creo que sí, sobradamente lo ha demostrado", afirma la diputada por Valladolid, que insiste en que hay que "esperar y cumplir los plazos" hasta que haya "un proceso abierto y candidatos".

La ex secretaria de Estado ha hecho hincapié en que van a ser los militantes los que decidan "qué persona" lidera el PSOE y ha lamentado la "intencionalidad" de quienes han querido "jugar con la fecha y poner en duda el proceso de primarias", cuando "están en los estatutos".

De hecho, ha recordado que fue el diputado Eduardo Madina quien apostó por este modelo, que aprobó la Ejecutiva de Alfredo Pérez Rubalcaba y que ella apoyó. "Lo hice para que hubiera más democracia, no para que hubiera menos, porque algunos entendieron ese proceso de democracia interna como uno en el que el resto de órganos del partido, como un Comité Federal, no tenía nada que decir, no tenía capacidad de decisión frente a un secretario general elegido por primarias", subraya.

Así, Rodríguez ha defendido el valor de este sistema de elección, en el que se da el poder del voto a los militantes, pero ha recalcado que no puede conducir a que el PSOE se convierta en un partido "caudillista". "Para eso no son las primarias", ha remachado.

A su juicio, este sistema debe "enriquecer al partido", permitiendo que los socialistas que "se creen con fuerza y capacidad concurran" para "elegir a los mejores" entre todos, pero no para generar "un conflicto de legitimidades" entre el líder y los órganos de representación de partido.

EL PSOE NO ES UN PROYECTO CESARISTA

"Si alguien que es elegido por las bases pudiera hacer lo que quisiera, el PSOE dejaría de ser un proyecto colectivo para convertirse en un proyecto cesarista", remacha.

Además, Rodríguez defiende que, una vez acaba el proceso de primarias, "lo que no se puede hacer es eliminar a los que han perdido", de manera que quienes no ganan "pierdan su carrera política". "Porque, así, en vez de ser un proceso que construya liderazgos es uno que empobrece", remacha.

Ahora, ha dicho, hay que "respetar los tiempos" y cuando el proceso se abra y se presenten los candidatos, dirá quién cree que "es el más adecuado para llevar las riendas del partido en los próximos años". Y, para ello, ha apuntado que tendrá en cuenta "quién tiene más capacidad de aglutinar y unir al partido".

"Creo que cerrar las heridas y las brechas de la enorme división que se ha abierto en el partido es responsabilidad de todos", admite Rodríguez, que, eso sí, recalca que también va "en proporción a la responsabilidad que ha tenido" cada uno. "No es lo mismo un militante de base que alguien que ha estado en la Ejecutiva o ha dirigido el partido", añade.

CUANDO SALE SÁNCHEZ EL PARTIDO ESTÁ MAS DIVIDIDO QUE NUNCA

Y es que, a su juicio, en estos últimos años "el partido se ha fracturado". "Cuando Pedro Sánchez sale de secretario general el partido está más dividido que nunca, en todo el territorio, entre dirigentes autonómicos, los denominados 'barones', en dirigentes intermedios y en las bases", afirma.

Pero, a renglón seguido, Rodríguez recalca que "la fractura es del partido, afecta a todos" y no es "entre dirigentes y militantes, toda la militancia de un lado y todos los dirigentes en otro". "No es verdad, la fractura está en todos los territorios y a todos los niveles", afirma.

Por eso, insiste en que es importante buscar un líder que pueda unir al partido y defiende que la Gestora "está trabajando" para que los socialistas sean "capaces de hacer un Congreso del que el PSOE salga con el mayor grado de cohesión".

"El objetivo fundamental es que el Congreso acabe con un mayor grado de cohesión del que salió en el Comité Federal en el que dimitió el secretario general y mayor cohesión interna que la que dejó la anterior Ejecutiva federal", insiste.

Para ello, defiende que el discurso del PSOE debe ser "el de la organización, no el de una persona". En su opinión, hay que trabajar en un proyecto "colectivo, debatido, elaborado con la participación y aportación de todos los militantes, de base, hasta cargos intermedios, dirigentes".

La base es, explica, la Conferencia Política que hizo el partido en noviembre de 2013 y la 'Declaración de Granada' que recoge su modelo territorial. "Y luego se elegirá a las personas que puedan llevar a cabo este proyecto, que es colectivo porque el PSOE no es un proyecto cesarista", remacha.

LO RELEVANTE NO ES SI EL CONGRESO ES UN MES ANTES O DESPUÉS

Sobre la fecha de este Congreso, Rodríguez explica que se eligió a la Gestora para que condujera al partido hacia ese cónclave y es la dirección la que tiene que hacer una propuesta al Comité Federal, que "todo indica" que será en el primer semestre de 2017.

En cualquier caso, recalca que "lo importante" es que el próximo 14 de enero el Comité Federal va a fijar el calendario del "debate amplio" que se va a abrir en todo el partido y que va a ser "muy importante para hacer un buen congreso".

Lo relevante, sostiene, no es si el Congreso será "un mes antes o después", sino que el PSOE resolverá su proceso congresual en los primeros seis meses del año "con un buen debate político, con celebración de primarias y el Congreso". "Lo importante, cuando se han sembrado tantas dudas de forma interesada sobre si habría o no primarias, es que quede claro que ese proceso se abra", remacha.

Dicho esto, la diputada no valora si la figura de Sánchez se ha debilitado en las últimas semanas, porque "siempre" ha sido "muy respetuosa" con sus compañeros y cree que el respeto es necesario para afrontar los "procesos internos" del partido.

Eso sí, preguntada por la reunión de los 'sanchistas' en vísperas de Nochebuena, para pedirle que se presente, Rodríguez apunta que esa cita se comentó "más las ausencias que las presencias".

Por otra parte, y preguntada por la plataforma creada por algunos militantes para fomentar las afiliaciones y que cuenta con una sede en la misma calle Ferraz, Rodríguez ha subrayado que ha sido una "irresponsabilidad" por parte de los promotores de esta iniciativa.

Por eso, a su juicio, la Gestora "está haciendo lo que debe" al tomar acciones judiciales y estatutarias contra ellos, para "defender el PSOE", porque el partido "claramente ha sido atacado", en un "ataque sin precedentes".