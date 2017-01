Sumelzo dice que los diputados del no están con Sánchez y le anima a "dar una lección de no mirar hacia atrás

Etiquetas

La parlamentaria socialista Susana Sumelzo ha afirmado este lunes que los diputados del PSOE que se mantuvieron en el 'no' a permitir un Gobierno de Mariano Rajoy están "con Pedro Sánchez y su coherencia" en las primarias del PSOE, y ha opinado que éste "tiene que dar una lección de no mirar hacia atrás".

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Sumelzo ha apelado a todos los que sean candidatos en las primarias a "mirar hacia adelante" y ser capaz de sentarse con los demás y ha remarcado que cuando pasen las primarias, "gane quien gane", todos tendrán que ponerse "detrás del que haya ganado y hacer un partido fuerte y unido porque es la única posibilidad que tiene de salir adelante".

Esta diputada fue una de los 15 sancionados por la dirección del Grupo Socialista por romper la disciplina de voto y mantenerse en el 'no' en la votación de investidura de Mariano Rajoy. No obstante, siete de ellos pertenecen al PSC --y votaron conforme a la directriz del PSC-- y otras dos --Margarita Robles y Zaida Cantera-- porque no son militantes.

Sumelzo ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de que las primarias serán "limpias y transparentes", pero sí teme que los socialistas no sean capaces de dar una "lección de unión" con sus políticas y de dejar de hablar de sí mismos para empezar a hablar de lo que preocupa a los ciudadanos.

La diputada, que anunció que trabajaría con Pedro Sánchez tan pronto como él desveló su candidatura el pasado sábado, ha incidido en que ni ella ni nadie dan "cara blanca a un nombre" sino "a un proyecto", y el proyecto de Pedro Sánchez es "ser la alternativa a las políticas del PP" y un PSOE "de izquierdas", "participativo, abierto a la militancia, creíble, coherente".

Sumelzo ha valorado las primarias del Partido Socialista Francés como una lección de democracia, pero ha añadido que no sabe si ella habría vostado al candidato ganador, Benoît Hamon, considerado el más izquierdista de los aspirantes.