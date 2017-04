Susana Díaz pide a "la familia" del PSOE "quererse, respetarse" y "hablar bien del partido y de todos"

Etiquetas

La candidata a la Secretaría General del PSOE Susana Díaz ha afirmado que "el sentido de estas primarias es el sentido de la historia de España", y por ello ha apelado a la "necesidad" de un "partido unido". "Vamos a amar y a querer al PSOE, vamos a respetarnos porque formamos parte de una misma familia, vamos a hablar bien del partido, no habléis mal ni ataquéis a nadie", ha pedido.

En un acto con simpatizantes celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz), Díaz ha manifestado que tiene el "honor" de ser "la primera mujer" que va a pedir el aval en un proceso de primarias "en igualdad". En este sentido, ha asegurado estar "convencida" de "romper el techo de cristal de 140 años de historia en este partido".

"Quiero ser la primera secretaria general y quiero que rompamos el techo de la presidencia del Gobierno de España, tenemos que volver a ganar y ese es nuestro objetivo, porque somos el PSOE", ha señalado Susana Díaz, que ha pedido el apoyo de los militantes "para liderar un partido que ha cambiado la vida de muchas personas en la historia de España".

No obstante, ha hecho referencia a la "responsabilidad" que tiene "cada vez que un compañero se compromete" con ella. "Si en los años 90 dos veteranos me avalaron --cuando se afilió al PSOE--, ahora que os pido que me ayudéis esa responsabilidad se multiplica por mil", ha añadido.

"No voy a pedir perdón porque me guste ganar las elecciones para poder gobernar y cambiar la vida de la gente a mejor", ha manifestado Díaz, que ha pedido a los simpatizantes que recuerden la noche electoral autonómica de hace dos años en Andalucía, cuando los socialista una vez que cerraron los colegios dijeron "hemos vuelto a ganar", porque "quiero que esas noches electorales se vivan en toda España".

Para ello, ha pedido ir "sin complejos, porque somos el PSOE". "Tenemos la fuerza de un partido con 140 años de historia, y la mejor manera de que los ciudadanos vuelvan a confiar a nosotros es decirles que somos nosotros, los hijos y los nietos de aquella generación que cambió la historia de este país, y que sepan que el PSOE tiene nuevas respuestas para hacerse cargo de España", ha manifestado.