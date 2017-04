Susana Díaz responde a Pedro Sánchez: "La única vez que fui candidata gané y bien"

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a liderar el PSOE, Susana Díaz, ha replicado este martes al ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez, que defiende que sólo el garantiza que los socialistas vuelvan a ser primera fuerza política en el país, que ella ha ganado las elecciones a las que se ha presentado.

"La única vez que fui candidata gané, y bien", ha respondido la candidata a las primarias a su llegada la pabellón Paco de Lucía de la localidad madrileña cuando se le ha preguntado por las palabras de Sánchez en una entrevista en televisión, en la que aseguró que si él no gana, el PSOE será la tercera fuerza política en España.

Díaz ha sonreído y ha contestado que ella sabe que va a "necesitar mucha ayuda para que el PSOE vuelva a ganar" las elecciones, pero ha hecho hincapié en que cuando ella se presentó a las andaluzas de 2015, ganó. "Y bien, por diez puntos al PP y por 20 puntos a Podemos", ha afirmado.

Así, y tras insistir en que ella es "consciente de que la situación ahora del PSOE es difícil" y va a "necesitar la ayuda" de todos sus compañeros, ha querido contestar a las palabras del ex secretario general con una "broma": "La única vez que fui candidata gané y bien", ha remachado, sin abandonar la sonrisa.

"YO RESPETO A TODOS LOS COMPAÑEROS"

Al margen de esto, Susana Díaz ha rechazado también las críticas del equipo del ex secretario general a la candidatura de Patxi López, al que dejan fuera de la contienda asegurando que estas primarias son sólo cosa de dos.

"Yo respeto a todos los compañeros que den el paso y que quieran liderar el partido y no me van a escuchar una mala palabra de nadie, porque no me sale", ha respondido la presidenta de los andaluces, que ha añadido que, si gana, quiere ser la secretaria general "de todos" los socialistas. Por eso, ha garantizado que va a ser "muy respetuosa" en estas primarias y le va a pedir a todos los que le acompañan que "respeten a cada uno de los candidatos". "Yo así lo haré", ha remachado.