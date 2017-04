Susana Díaz asegura que su "concepto de país" no cambia "haya primarias o procesos electorales"

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía y precandidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, ha asegurado este lunes que su "concepto de país" no cambia "haya primarias o procesos electorales". "Eso lo saben perfectamente los ciudadanos y también mis compañeros", ha afirmado.

Así se ha pronunciado Díaz, en el acto de conmemoración del 40 aniversario de la legalización de Comisiones Obreras, celebrado en Sevilla, tras ser preguntada sobre las declaraciones del precandidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez sobre que "Cataluña es una nación y España, una nación de naciones".

La dirigente socialista, que ha dicho que no iba a comentar las definiciones "de nadie", sí ha insistido en que ella "siempre" defiende "lo mismo, haya primarias o no". "Para mí eso no influye en el concepto de país de convivencia y de proyecto que vertebra España y que le ha dado los mejores años a nuestra democracia y a nuestro país", ha agregado.

Tras señalar que "cada uno responda de lo que diga, yo de lo que digo yo, que no es poco", Susana Díaz ha sido preguntada sobre el hecho de que los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE celebren este lunes actos de campaña en Andalucía.

"Hasta el día 21 vamos a coincidir todos los candidatos y es lo normal", ha destacado la presidenta de la Junta, quien ha considerado "bueno" que estas primarias se estén viviendo "con mucha intensidad". "Así las estoy viviendo yo, con ilusión, intensidad, cariño y muchas ganas", ha explicado.

De otro lado, preguntada sobre las declaraciones del secretario general del PSC, Miquel Iceta, quien ha dicho que Susana Díaz representa al PSOE "más tradicional", ha respondido que ella es "cien por cien del PSOE". "Lo he sido siempre y cuando el PSOE es el PSOE y defiende nuestro camino, sin ningún vaivén, la gente le da su confianza mayoritaria como ocurrió en Andalucía", ha zanjado.