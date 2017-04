Susana Díaz asegura que "desde la rebeldía" el PSOE volverá "a gobernar a España" y pide que "no se hable mal de nadie"

Etiquetas

La presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a liderar el PSOE, Susana Díaz, se ha mostrado convencida este jueves de que el PSOE "desde la rebeldía" volverá "a gobernar España" porque el país "necesita esperanza e ilusión", al tiempo que ha pedido a la militancia que "no hablen mal de nadie" porque "un socialista no habla mal de otro socialista".

Así lo ha puesto de manifiesto Díaz en un acto público en Hinojos (Huelva), al que han acudido más de 500 personas, y donde ha dejado clara "la responsabilidad" con la que afronta este proceso de primarias, expresando su agradecimiento a las personas que le han dado su apoyo.

La dirigente socialista ha recordado sus comienzos en el partido y ha ensalzado la importancia de los avales porque "esas personas responden por mí", ha explicado, subrayando que "se comportará como una buena socialista" para no defraudar a nadie.

"Os pido que me ayudéis, que me acompañéis y que respondáis por mí, me comprometo a no agachar la cabeza, a comportarme como siempre, como una buena socialista, porque vamos a levantar al PSOE para gobernar, para que la gente viva mejor, me comprometo con todos", ha agregado.

Asimismo, hecho hincapié en la importancia de contar con las personas más veteranas pero también con los jóvenes, a los que ha garantizado que "van a ser protagonistas del presente y futuro del partido". "Se acabaron las lamentaciones, no es momento de lamentaciones sino de trabajar para acercarnos a un futuro; arriba el PSOE y fuera las lamentaciones", ha enfatizado.

Tras pedir a los militantes que "no pierdan ni un minuto en cuestiones internas", ha recordado que "no tenemos que hablar de nosotros porque eso no interesa a nadie, ni a nosotros". "Tenemos que poner todas las fuerzas y las ganas en dar soluciones a los ciudadanos y si hacemos eso vamos a ganar las elecciones", ha proseguido la aspirante a la Secretaría General del PSOE.

Convencida de que no hay otra alternativa de gobierno que no sea el PSOE, ha defendido que "urge un Partido Socialista fuerte". "Somos el PSOE de siempre pero con nuevas ideas y buenas fórmulas para cambiar la vida de las personas", ha agregado Díaz.

Por ello, ha sostenido importancia de un partido "unido", donde cada militante apoye a quien quiera, y ha expresado su deseo de "romper techos de cristal" y convertirse en la primera mujer en liderar el PSOE y en llegar a la presidencia del Gobierno.

"EL PSOE, LA FAMILIA ELEGIDA"

"No soy la mejor, quiero rodearme de los mejores", ha dicho a los asistentes, a los que ha pedido que "hablen bien del PSOE y de todos" por "respeto" a un partido de 140 años de historia. "Vamos a querer al PSOE, a un partido que nos ha dado todo", ha manifestado agradecida a su formación.

"Que ningún compañero ataque a nadie, voy a ser la secretaria general de todos, de los que me voten y de los que no me voten", ha continuado la dirigente andaluza, que ha subrayado que "un socialista no debe hablar mal de otro socialista porque somos parte de una familia que hemos elegido; nunca lo olvidéis", ha defendido.

"Además de estar unidos hace falta que el PSOE vuelva a ser un partido ganador y no voy a pedir perdón porque me guste ganar las elecciones y gobernar para cambiarle la vida a la gente", ha asegurado Susana Díaz.

Tras realizar una defensa de la sanidad y la educación pública, de la dependencia, de la igualdad y de la unidad de España, entre otras cuestiones como la memoria histórica, ha expresado su orgullo por la labor de los gobiernos socialistas pero "no nos van a votar por lo que hicimos en el pasado" sino por lo que "seamos capaces de construir, de cambiar y de modernizar", ha añadido. "Tenemos un reto histórico", ha enfatizado Susana Díaz.

Después de abogar por "un modelo de país inclusivo", ha resaltado el sentir socialista que "no permanece ajeno ante el dolor ajeno", por lo que ha subrayado su compromiso para luchar contra las injusticias. "Volveremos a ser rebeldes y desde la rebeldía volveremos a gobernar a España que necesita esperanza, futuro e ilusión, los socialistas lo vamos hacer buscando lo mejor de la sociedad", ha concluido.