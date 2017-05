Susana Díaz quiere ser la secretaria general de todos para volver a llevar al PSOE a la victoria

Etiquetas

La presidenta de la Junta y precandidata a las primarias a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, ha asegurado este jueves que quiere convertirse en la secretaria general "de todos los socialistas, me hayan apoyado o no" en este proceso, al tiempo que ha reclamado unas primarias "en positivo" y ha advertido de que no va a entrar en debates "de cuitas internas que no nos lleven a ningún sitio y que enturbien nuestra comunicación directa con los ciudadanos". "No voy a dejar que nadie me distraiga", ha apostillado.