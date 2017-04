Tebas acusa el "pucherazo" de las elecciones de la RFEF e impugnará el voto por correo: "No hay democracia"

Etiquetas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha acusado que ha habido "pucherazo" en las elecciones a miembros de la Asamblea General que elegirá el próximo 22 de mayo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y ha anunciado que impugnará el voto por correo porque, según él, "no hay democracia" y ha habido irregularidades.

"Hay un cúmulo de irregularidades como consecuencia de que el presidente de la Gestora está determinando cómo hay que hacer las cosas. Todas incumplen la Orden Ministerial y, cuando acabe el recuento, realizaremos las impugnaciones como que el voto por correo se debe repetir", indicó en la inauguración de la sede de ProLiga.

Javier Tebas recordó que está hablando de "trampas" en el proceso electoral de la presidencia de la RFEF "desde hace unas semanas". "No sé cómo el presidente de la Gestora sea a la vez el candidato. Ha estado llamando a clubes, entrenadores y jugadores para que voten a candidatos que luego le van a apoyar. Eso está prohibido por la Orden Ministerial y se está consintiendo", lamentó.

En este sentido, el presidente de la patronal de clubes anunció que ha presentado este viernes una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) en la que apuntan las irregularidades que se han llevado a cabo en el voto por correo, entre ellas la de la coincidencia de Ángel María Villar como presidente de la Gestora y candidato.

"El presidente de la Gestora, al conocer todos los datos, tiene una información privilegiada que no tienen el resto de candidatos. Esa ventaja competitiva la ha tenido en el proceso electoral. Ha habido cajas, que contenían más de mil papeletas de voto por correo, que han llegado fuera de plazo y se han mezclado con el resto", denunció.

Por todo ello, Tebas consideró que se ha "contaminado" todo el proceso electoral, ya que también se han aceptado sobres sin saber la procedencia ni se hayan identificado a los votantes, o que los propios empleados de la RFEF, "asalariados del señor Villar", estén supervisando el voto por correo.

"Tenía que haber dos representantes de clubes y una jugadora designados. Los clubes no se han presentado y la federación ha designado a empleados suyos. Es legal, pero están siendo los propios trabajadores de la RFEF los que están supervisando el voto por correo", subrayó.

"EL FÚTBOL ESPAÑOL QUIERE EL CAMBIO"

El abogado reiteró que el fútbol español "quiere un cambio" y que algunas Federaciones Territoriales 'villaristas" han votado por la candidatura del ex secretario general de la RFEF Jorge Pérez. "A pesar de todas estas trampas, se nota que el fútbol español quiere el cambio. Si las elecciones fueran totalmente transparentes el cambio hubiese arrasado. Los votos están llegando sin las garantías pertinentes a las urnas. Se ha roto esa cadena de custodia", indicó.

Aún así, el presidente de LaLiga cree que puede haber sorpresas. "Vamos a esperar el escrutinio. En Comunidades Autónomas villaristas están votando la renovación. Si ha sido con el voto trampa podemos hablar de pucherazo. Lo hemos denunciado durante el proceso para que la gente sepa que no hay transparencia ni democracia en estas elecciones", insistió.

Tebas espera que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abra un expediente a Villar, aunque explicó que va a esperar a que termine el recuento del voto por correo porque no se puede impugnar hasta que no se abran todos los sobres.

"En el deporte español muchas federaciones necesitan un curso de democracia. Ayer (por el jueves) estaba en una reunión en París y me decían cómo un señor puede llevar 29 años dirigiendo una institución. Uno se avergüenza. Eso demuestra que algo pasa en las instituciones. A ver si con el nuevo secretario de Estado y los miembros del TAD se da un impulso a la limpieza, transparencia y buena gobernanza de estas instituciones", deseó.

Por otro lado, respecto al uso de la tecnología del 'VAR', Tebas volvió a incidir en que Villar está "para dirigir por robot las eleciones" y que no ha recibido respuesta alguna suya desde el pasado mes de enero en que le presentaron una propuesta.

"No quieren el futuro del fútbol español, quieren mantenerse en ese cortijo. ¿Imaginan que todas las ligas lo aprueban y nosotros no? Qué ridículo estamos haciendo. Aquí todavía se piensa que hay que ir con carruajes el lugar de con la tecnología. Villar no sabe distinguir entre la 'v' y la 'b'. Es por el bien del los árbitros, no sé qué hacen callados", reseñó.