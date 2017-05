Toscano no descarta una candidatura alternativa en el congreso del PSOE-A "si no es posible el entendimiento"

Etiquetas

Cree "infantil y muy desagradable" la reacción de Susana Díaz tras su derrota y asegura que Pedro Sánchez será "generoso"

El alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, firme defensor de la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, no ha descartado la posibilidad de que haya una lista alternativa en el próximo congreso regional del PSOE-A que se celebrará a finales de julio, "si no es posible un entendimiento" entre el sector afín al ya secretario general electo, Pedro Sánchez, y el de la secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz.

En declaraciones a Europa Press, Toscano ha considerado, no obstante, que lo "razonable y sensato" es "darnos un plazo para que las cicatrices que se han producido puedan empezar a cerrarse". Y es que, en su opinión, la actitud de Susana Díaz tras la derrota en las primarias ha sido "infantil y muy desagradable, propia de la falta de humildad en la que se suele desenvolver".

Tras dejar claro que "lo primero" es apostar por el entendimiento, ha dicho que una vez que pasen "las tensiones", habrá que ver cómo discurre la situación sin descartar que "lo que ha ocurrido a nivel nacional pueda repetirse en Andalucía". Sin embargo, no ha querido dar nombres de posibles candidatos que podrían liderar una lista alternativa.

Sobre el hecho de que Susana Díaz solo haya conseguido el 60 por ciento de los votos de los militantes en Andalucía, el primer edil de Dos Hermanas ha indicado que eso no significa que el 40 por ciento restante no esté dispuesto a ayudar "en lo que podamos" al partido en el Gobierno andaluz. "Siempre estamos abiertos a colaborar", ha apuntado.

Toscano, que no cree posibles "maniobras" para tumbar la Ejecutiva de Sánchez en el congreso nacional, ha dicho que ésta podrá tener "más o menos apoyos" pero que "no cabe una alternativa". Se ha mostrado convencido de que el nuevo secretario general será "generoso" con un Comité Federal "en el que tenga cabida todo el mundo, siendo más rígido en la Ejecutiva, dados los antecedentes".

Ha asegurado que la victoria de Pedro Sánchez por diez puntos sobre Susana Díaz no ha sido una sorpresa para él, ya que estaba seguro de que si la participación superaba el 80 por ciento la diferencia sería sustancial y se podría con "todas las estructuras". A su juicio, quien no esperaba el resultado era la socialista "porque las relaciones con sus más estrechos colaboradores no son sinceras y éstos ni siquiera le plantearon esa opción".

El alcalde de la localidad nazarena, que ha calificado de "magníficos" los resultados obtenidos por Pedro Sánchez, ha destacado que la amplia movilización de la militancia le ha beneficiado, así como también los meses que ha tenido para recorrer España y contar su proyecto. "Lo que parecía que le iba a perjudicar, finalmente ha sido positivo, gracias también al esfuerzo que ha realizado", ha defendido.