Trump tumba a Hillary 'la tramposa' en Twitter y se ríe de Kim, el 'hombre cohete'

Como viene siendo costumbre, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó este domingo por la mañana en Twitter una serie de mensajes virulentos y sarcásticos contra su exadversaria Hillary Clinton, bautizada "Hillary la tramposa", y contra el "hombre cohete" Kim Jong-Un.

Recién leventado, a las ocho de la mañana, el 45 presidente de Estados Unidos retuiteó varios mensajes enviados por sus simpatizantes. Uno de ellos es un montaje audiovisual en el que se ve al presidente jugando al golf y lanzando su pelota hasta dar a Hillary Clinton en la cabeza y haciéndola caer cuando está entrando en un avión.

"El increíble swing de Donald Trump #CrookedHillary" (Hillary la tramposa), escribe para acompañar la imagen.

Un poco antes en la mañana, el magnate escribió un mensaje en la red social para anunciar que se había reunido con su homologo surcoreano Moon Jae-In.

"Le he preguntado como va Rocket Man" (el hombre cohete), tuiteó, haciendo referencia a Kim Jong-Un y al programa balístico de Corea del Norte.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!