Trump homenajea a Martin Luther King y se reúne con su hijo

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, homenajeó este lunes al líder del movimiento por los derechos cívicos Martin Luther King y se reunió con su primogénito, pocos días después de fustigar a John Lewis, ícono de los derechos civiles.

"Celebren el Día de Martin Luther King y todas las cosas maravillosas que defendió", tuiteó Trump antes de la reunión, con motivo del día en que Estados Unidos recuerda cada año el día de su nacimiento. "Ríndanle homenaje por ser el gran hombre que fue".

Celebrate Martin Luther King Day and all of the many wonderful things that he stood for. Honor him for being the great man that he was!