Tudanca fija su objetivo en 2019 con un equipo que aúne todas las opciones y la confianza de ser designado candidato

Garantiza que Óscar López seguirá siendo el senador de CyL designado por las Cortes a propuesta del PSOE

El secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, afronta el XIII Congreso Regional del partido que se celebrará el próximo fin de semana en Zamora con el objetivo puesto en las elecciones de 2019 dada la "grandísima oportunidad de ganar", para lo que conformará un equipo en el que "no sobrará nadie", por lo que se compondrá de miembros de todas las opciones, proceso que arranca con la confianza de ser designado candidato a la Presidencia de la Junta tras el proceso de Primarias participativas.

En una entrevista a Europa Press el líder socialista asegura afrontar el cónclave con "mucho ánimo e ilusión" tras haber optado a la Secretaría regional como candidato único. "Casi es más satisfactorio que te reelijan porque ya te conocen y conocen tu trabajo", ha destacado Tudanca, quien ha señalado que de este Congreso saldrá un PSOE regional más "fuerte, unido y con un proyecto más ambicioso para recuperar la sonrisa".

Cuatro años después de ser designado secretario regional del PSOE por primera vez tras vencer a Julio Villarubia en primarias, el líder socialista ha asegurado que ha aprendido "cada día" de una Comunidad que, como ha destacado, "se merece algo mejor".

A pesar de que ha reconocido que en los últimos años ha habido tiempo de "mucha dificultad" ha asegurado que "nunca" hubiera "tirado la toalla". "No me rindo nunca, soy muy cabezota, es verdad que ha habido tiempos de muchas dificultades, eso no me hace rendirme, me motiva", ha aseverado.

Luis Tudanca ha insistido en el PSOE tiene actualmente una "grandísima oportunidad" para ganar, por lo que ha apostado por avanzar por un partido "mejor, más fuerte, más abierto, más participativo, más conectado con los progresistas, un partido de izquierdas". "Tenemos una alternativa que ofrecer, Castilla y León necesita una alternativa diferente", ha aseverado, tras lo que ha destacado que la presencia de líderes regionales en la Ejecutiva Nacional del PSOE va a servir para que los problemas de la Comunidad estén "muy presente" en la agenda.

Con esta idea en la cabeza lo primero que hará Luis Tudanca tras la reunir a la nueva Ejecutiva que surja del Congreso regional será recorrer el territorio para explicar "la alternativa de centro" en Castilla y León. "La vista está en 2019 no hay otro objetivo, en dos años no me perdonaría hacer todo lo posible para aprovechar esa oportunidad, eso es a lo que nos vamos a dedicar".

Tras marcarse este objetivo Tudanca ha recordado que el PSOE celebrará unas primarias abiertas en las que podrán participar militantes y simpatizantes para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta, algo que él espera volver a ser. "Pediré a los progresistas de Castilla y León que me apoyen para serlo cuando llegue el momento", ha señalado.

El secretario autonómico del PSOE ha asegurado que todavía no ha decidido quiénes serán los miembros de su nueva Ejecutiva, aunque ha asegurado que quiere rodearse personas comprometidas con el proyecto autonómico. "Hay talento más que suficiente en Castilla y León para hacer una magnífica Ejecutiva".

Así ha asegurado que "ya ha terminado" la brecha abierta en torno a los candidatos nacionales en el Congreso Nacional. "Ahora hay un secretario general que es Pedro Sánchez y los demás somos socialistas que tenemos que ayudar para que el proyecto de partido crezca a nivel nacional y autonómico", ha explicado, tras lo que ha recordado que en su Ejecutiva actual existen personas que han defendido diferentes opciones, algo que "con total seguridad" volverá a ocurrir sin obedecer a un criterio de cuotas sino "porque hay gente muy capaz y muy leal en todas las opciones".

Por último, tras insistir en que en el PSCyL no sobran manos como para prescindir de nadie, Tudanca ha asegurado que Óscar López seguirá ocupando su escaño como senador de la Comunidad por designación de las Cortes.