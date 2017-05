Urbanismo aprueba 5 millones en 18 proyectos, mientras oposición tumba el Reaviva y los locales para entidades

Etiquetas

Muñoz critica la "incoherencia" del voto en contra y afirma que Participa ha actuado como "caballo de Troya" del PP

El concejal delegado de Hábitat Urbano de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha anunciado este jueves la inversión de cinco millones en un total de 18 proyectos, tras su aprobación en el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo, entre los que se encuentran obras en distritos, mejora de la accesibilidad, intervención en patrimonio y carriles bici, como las adjudicaciones de la rehabilitación de las fachadas del Pabellón Real, de la peatonalización del entorno de la basílica de la Macarena y la reurbanización de la Plaza Azahín o del Paseo Colón.

Junto a todas estas actuaciones, la oposición ha provocado que se tumben dos iniciativas, que Muñoz anuncia que volverá a llevar de nuevo. Una de ellas se refiere a la adjudicación del proceso para articular la participación en los barrios sobre las obras del programa de microactuaciones, conocido como Reaviva, ante la que PP, Participa e IU han votado en contra y Cs se ha abstenido. Muñoz no entiende por qué el expediente fue aprobado por unanimidad de todos los grupos y ahora su adjudicación es rechazada. "No me extraña que PP vote en contra, pero sí quien después nos inunda con mociones sobre participación", agrega.

Además, PP, Participa y Cs se han mostrado contrarios e IU se ha abstenido ante la adjudicación, por 900.000 euros, de un contrato para el desarrollo de equipamientos prefabricados que pudieran usar las entidades de Este; Pino Flores, en Pino Montano, y Parque Estoril, en Cerro-Amate, según detalla Muñoz, que critica la "incoherencia" de esos votos en contra y afirma que Participa ha actuado como "caballo de Troya" del PP.

El también portavoz de gobierno indica que estas infraestructuras eran más rápidas de hacer que una obra y la propuesta a la Gerencia suponía el inicio de la adjudicación de esos equipamientos, no el proceso de selección para su ocupación. Detalla que este formato se iba a impulsar también en otras zonas de la ciudad con carencia de equipamientos en este sentido, por lo que critica que a la oposición "se le llene la boca hablando de entidades y después bloquee la acción de gobierno".

"Hay fotos de Juan Ignacio Zoido (PP), Beltrán Pérez (PP), Cristina Honorato (Participa) y Daniel González Rojas (IU) en Parque Estoril, incluso han afirmado que se va tarde en la adjudicación, y ahora se agarran a que ese dinero se puede destinar a rehabilitar edificios municipales", manifiesta.

Pese a todo ello, el concejal socialista ha destacado el "alto grado de satisfacción" por la inyección económica de cinco millones, entre los que menciona 1,9 para barrios, 1,6 millones para accesibilidad, 1,3 millones para patrimonio y más de 200.000 euros para movilidad ciclista.

LAS OBRAS DE COLÓN, MACARENA Y AZAHÍN ARRANCAN ANTES DE JULIO

En cuanto a barrios, el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha aprobado la adjudicación de la reurbanización de la plaza Azahín (826.938 euros), de la pavimentación de Alcalde Luis Uruñuela (356.955 euros) y del Paseo Colón y de Delicias (206.902 euros), obras que comenzarán en el primer semestre del año. A partir de julio arrancarán las obras cuya licitación se ha aprobado este jueves, como son la pavimentación de Menéndez Pelayo (58.281 euros), del Camino de los Rojas (207.894 euros) y de la calle Amargura (57.925 euros), la reurbanización de Éfeso (203.968 euros) y el vallado de Orfebre Cayetano González (27.209 euros).

Respecto a los itinerarios peatonales y la mejora de la accesibilidad, se ha licitado la reurbanización del acerado del Paseo Colón (995.707 euros), cuyas obras arrancarán en el segundo semestre, mientras que se ha aprobado la adjudicación de la rampa peatonal del Paseo Juan Carlos I (164.288 euros), la supresión de retranqueos de acerados (70.943 euros) y la peatonalización del entorno de la basílica de la Macarena (277.687 euros). Esta última tendrá seis meses de ejecución y se prevé que arranque en mes y medio o dos meses, finalizando en el primer trimestre de 2018, antes de Semana Santa.

También, en materia de patrimonio, se han adjudicado las obras de rehabilitación de las fachadas del Pabellón Real, por valor de 1.149.214 euros. Paralelamente, se ha aprobado la licitación de las actuaciones de rehabilitación de Santa Clara (140.599 euros) y las actuaciones en la muralla de la Macarena (10.768 euros). La primera de las iniciativas comenzará en el primer semestre del año, mientras que el resto lo harán en los últimos seis meses de 2017.

Por último, en cuanto a movilidad ciclista, la GMU ha adjudicado el nuevo carril bici de la avenida de Dinamarca (80.713 euros) y la mejora de la vía ciclista de Puñoenrostro (87.787 euros). Además, se ha acordado la licitación de la mejora del carril de Marqués de Contadero, con la sustitución de sus tablas, por 39.356 euros, lo que comenzará en el segundo semestre del año.

ESTUDIA INTRODUCIR NUEVOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Ante todas estas actuaciones y tras las críticas de IU por "bajas temerarias" en algunos contratos, como el de Paseo Colón o Azahín, Muñoz ha aclarado que "no es igual" adjudicar un asfaltado de una calle, "en cuya adjudicación primaría el precio, ya que la calidad del material la controla Urbanismo", que las obras del Pabellón Real. "En otros tipos de obras, las bajas temerarias dan quebraderos de cabeza", añade.

Por este motivo, Muñoz ha anunciado que, más allá de las ya incorporadas cláusulas sociales a los contratos municipales, se está trabajando en la introducción de nuevos criterios ligados a los plazos dados, a la experiencia de la promotora o a la calidad de los materiales". Pone aquí como ejemplo el "macrocontrato de Parques y Jardines, cuya adjudicación depende en un 40 por ciento del precio y el resto de la calidad que se ofrece".