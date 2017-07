(VÍDEO) MADRID. ALMEIDA (PP) CREE QUE CARMENA REPETIRÁ COMO CANDIDATA PORQUE LO QUIEREN IGLESIAS Y ELLA MISMA

Etiquetas

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vaticina que la alcaldesa, Manuela Carmena, repetirá como candidata de Ahora Madrid en las elecciones municipales de 2019, porque así lo quiere el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que es "quien manda" en el Consistorio, y porque también lo quiere la propia Carmena, "por mucho que lo quiera ocultar".Almeida lanzó este pronóstico en una entrevista en Servimedia en la que argumentó que "quien manda en el Ayuntamiento es Podemos y Pablo Iglesias ya ha dicho que la mejor candidata es Manuela Carmena y que ya han hablado con ella". Y que, por otro lado, la propia Carmena "quiere repetir por mucho que lo quier ocultar."Por eso, su vaticinio, que ya ha formulado en varias ocasiones, es que "en los últimos momentos nos sorprenderá diciendo que no nos podemos quedar sin ella, que tiene que eseeguir cuidándonos y que acepta el sacrificio de seguir siendo nuestra alcaldesa cuatro años más". Otra cosa, puntualizó, "es que los madrileños no creo que aceptemos el sacrificio de tenerla a ella como alcaldesa".Almeida apuntó que, si Carmena anuncia que no repetirá, no va a tener autoridad sobre sus concejales, ya en entredicho tras las rupturas de la disciplina de voto en el grupo de Ahora Madrid. Por el contrario, al ser preguntado por el candidato que presentará el PP, Almeida, como la propia Carmena , apuntó que, entrando en ese debate, se estaría "traicionando la confianza que nos han dado los ciudadanos" para forjar un proyecto alternativo al de Ahora Madrid. "Ya habrá tiempo", despejó, apuntando a cinco meses antes de las elecciones como el momento de abrir el debateSin embargo, desde su punto de vista la diferencia es que "nadie del PP se está pronunciando sobre la candidatura del PP de Madrid", y, en cambio, "el debate está enfrente: es Pablo Iglesias quien lo ha abierto, e IU y Ganemos están apostando por un modelo alternativo".