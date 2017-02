VILLEGAS SENTENCIA QUE CIUDADANOS SALE DE SU ASAMBLEA PREPARADO PARA GOBERNAR

Etiquetas

- Dice que no hace falta integrar a los críticos porque “ya están integrados”. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró este sábado, una vez aprobadas casi por unanimidad las ponencias de valores, de estrategia y de estatutos y sólo a falta de la elección del Consejo General mañana, que el partido sale de su Asamblea Ciudadana preparado para “ser un partido de gobierno”.En declaraciones a los medios a la salida de esta primera sesión, Villegas subrayó que los informes de gestión y cuentas fueron aprobados esta mañana por “amplísima mayoría” y las tres ponencias, que “se han enriquecido” con las enmiendas, han logrado un apoyo superior al 90%.Por tanto, se declaró “muy satisfecho” y quiso interpretar que el partido queda “más preparado para los retos que tenemos por delante, más unido aún” y “más preparado para ser una herramienta útil para los ciudadanos españoles”.Los estatutos, dijo, quedan “acordes a un partido de los importantes, de los que deciden en España”, cosa que no era hace cuatro años, cuando sólo tenía representación en Cataluña.En cuanto a la estrategia, que pasa a promover la entrada en gobiernos municipales y autonómicos a partir de 2019, Villegas espera que lleve a Cs a “ser partido de gobierno” y a convencer a los españoles de que están “preparados para gobernar, para cambiar España, para modernizarla” y hacerlo “en primera persona”, incluidos los votantes de las comunidades donde Ciudadanos no obtuvo representación en 2015.Finalmente, en cuanto a la ponencia de valores, que al aprobarse define a Ciudadanos como un partido liberal progresista pero ya no socialdemócrata, Villegas dijo que describe al partido “como lo que somos: un partido liberal, progresista”, incluido en la familia liberal europea.En este sentido, a pregunta de los periodistas dijo que no hace falta integrar a los críticos que presentaron la enmienda para mantener la referencia a la socialdemocraia. “No hay que integrarles, ya están integrados”, puntualizó, recordando que algunos ocupan ya cargos públicos o bien trabajan dentro del partido. El número dos de Ciudadanos admitió que estos críticos puedan tener una visión diferente en este aspecto pero sentenció que el debate “ha quedado zanjado” con la aprobación de la ponencia, un “documento integrador” que representa la sensibilidad de “la práctica totalidad de los afiliados”.