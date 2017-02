VISTALEGRE II. LOS ERREJONISTAS CREEN QUE IGLESIAS DESAPROVECHÓ SU DISCURSO DE CANDIDATO A LA SECRETARÍA GENERAL

Etiquetas

Los errejonistas consideraron que Pablo Iglesias no supo aprovechar hoy en Vistalegre II su discurso como candidato a la Secretaría General, dado que se centró a mencionar a su lista de aspirantes al Consejo Ciudadano Estatal, que es el máximo órgano de dirección política del partido y que se elige en otra votación. Distintos miembros de la candidatura de ‘Recuperar la ilusión’, que encabeza Íñigo Errejón, aseguraron a Servimedia que Iglesias no presentó su verdadero proyecto con el que continuar al frente del proyecto político. Los partidario de Errejón destacaban así el hecho de que el líder del partido aprovechó gran parte de sus quince minutos de discurso de candidato a la Secretaría General de Podemos para nombrar a todos los miembros de su equipo, una lista de 62 personas con la que pretende copar una mayoría del próximo Consejo Ciudadano del partido. Los errejonistas no entendieron la estrategia de Iglesias, que utilizó un tono neutro en su discurso, pero que consideran que tuvo claras intenciones hacia los que cuestionan su control todal del partido. Iglesias, tras enumerar su lista de ‘Podemos para Todas’ y reivindicarla como la mejor para ganar el rumbo de la formación, mencionó que también quiere tener a su lado a Errejón y a Miguel Urbán, el portavoz de anticapitalistas. La asamblea de Vistalegre se vivió este sábado en un ambiente más relajado del que se esperaba tras un proceso de debate interno en el que tanto los ‘pablistas’ como los ‘errejonistas’ se lanzaron sus respectivas advertencias para intentar vencer en ese congreso.