VISTALEGRE II. IGLESIAS PIDE “GANAR SOCIALMENTE PARA GANAR ELECTORALMENTE” EN LA DEFENSA DE SU DOCUMENTO POLÍTICO

El candidato a ser reelegido secretario general de Podemos Pablo Iglesias aseguró este sábado en la asamblea de Vistalegre II que es necesario “ganar socialmente para ganar electoralmente” los siguientes comicios y aglutinar “victorias sociales” para abrir la posibilidad de “una España nueva”. Iglesias dijo esto al salir al escenario de este congreso al grito de ‘presidente, presidente’ por parte de los cerca de 10.000 asistentes que se acercaron hasta el Palacio de Vistalegre de Madrid. Los inscritos, hasta ahora han votado más de 140.000, podrán votar hasta esta tarde entre los proyectos de Íñigo Errejón y de Iglesias. Los resultados se conocerán a última hora de la mañana de este domingo. Iglesias comenzó su intervención haciéndose una pregunta. “¿Qué es lo que significa ganar?”. Para eso, dijo, hay que mirar atrás y entender la historia. “La transición fue un proceso exitoso que logró instalar una suerte de contrato social” en el que, señaló, “se aseguraban los derechos sociales”. Se trataba, dijo, de “un sistema político que se asentaba sobre un contrato no escrito”. Apuntó no obstante a la “quiebra” de ese contrato y a la aparición por tanto del movimiento del 15-M que, indicó, no nació “como la revancha de la izquierda derrotada”, sino que “llamaba a todos a construir la posibilidad de futuro y se inició una nueva transición”. Alertó de que todavía no se ha podido construir “un nuevo contrato social” con la gobernanza “no de un Gobierno débil, sino de un Gobierno de restauradores”.Señaló que hacen falta “victorias sociales” y un pueblo que exprese la posibilidad de estructuración de una nueva España. Es en este momento cuando destacó que Podemos, con su entrada en el Congreso y con la “caída de las caretas del viejo reparto de posiciones”, está dispuesto a liderar “un nuevo bloque histórico de cambio”.Dijo que aunque él sea de izquierdas, no se cree el Parlamento, por lo que aboga por no parecerse a los partidos tradicionales. “No nos podemos parecer a ellos ni en los andares”, subrayó, para después indicar que la transversalidad no significa ser igual que el PSOE o Ciudadanos, sino parecerse a España. “Los escaños no son nuestros, son de la gente. Hay que ganar socialmente para ganar electoralmente”, zanjó.