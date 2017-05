Valenciano (PSOE) subraya que Macron ha sabido ocupar el centro izquierda que dejó libre el candidato socialista

Etiquetas

La eurodiputada socialista Elena Valenciano ha subrayado este lunes que el presidente electo de la República Francesa, Emmanuel Macron, "ha aprovechado con mucha inteligencia" todo el espacio de centro izquierda que dejó "vacío" el candidato socialista, Benoît Hamon. Para Valenciano, Hamon era "justo el candidato que no hacía falta, el candidato al que se iba a comer Macron".

No obstante, ha confiado en que los socialistas franceses, pese a estar "en una mala situación", saquen mejor resultado en las legislativas de junio. "Será distinto porque las personas que se presentan son conocidas en sus circunscripciones", ha dicho en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

Valenciano se ha declarado "aliviada" por la victoria de Macron en la segunda vuelta de las elecciones francesas, que considera que era "imprescindible para Europa, no sólo para Francia". "No nos olvidemos de que hemos corrido el riesgo de que Marine Le Pen fuera presidenta, haber conseguido eso me parece un logro muy importante", ha dicho.

Ahora, ha dicho, hay que "dejar tiempo para que Macron construya una mayoría que le permita gobernar" con un programa que, a su juicio, es el que necesita Francia y también Europa. Es más, está convencida de que "mucha gente se va a poner al lado de Macron" porque "Europa ha visto las orejas al lobo", por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y el auge de la extrema derecha en Europa.

En el ámbito europeo, la eurodiputada cree que la llegada de Macron a la presidencia francesa se notará en que en el Consejo habrá un Gobierno más "que apoye la construcción europea, la solidaridad y el crecimiento de Europa" una Europa "que avance y no pretenda retroceder, como pretenden algunos".