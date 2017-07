Vara no contempla abandonar la Junta si pierde las primarias aunque reconoce que la bicefalia "no es buena"

Etiquetas

Considera "absurdo" que le pidan que no se presente a la reelección por haber apoyado a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez

El presidente de la Junta de Extremadura y candidato a la Secretaría General del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, no contempla abandonar el Ejecutivo extremeño si pierde las primarias del próximo domingo, 16 de julio, en las que se enfrenta a dos candidatos: Eva Pérez y Enrique Pérez.

El dirigente extremeño sostiene no obstante que en caso de perder la votación interna para liderar el partido a nivel regional no se presentaría en su momento a las primarias para ser el candidato de nuevo a presidir la Junta, como es su intención, si bien señala que esta es una decisión del partido, en tanto que considera que la bicefalia no es buena para el liderazgo social de la organización.

"Considero que el partido no puede tener un líder en la sociedad y otro distinto dentro de casa. Eso debilitaría el liderazgo social y la fortaleza de un partido está en el grado de liderazgo social que tenga", ha señalado Vara en una entrevista al periódico HOY, recogida por Europa Press.

Sin embargo, preguntado por la situación de bicefalia que se produciría en el caso de que pierda las primarias y de que continúe como presidente de la Junta hasta la finalización de la presente legislatura, Vara señala que continuaría porque tiene "un compromiso con la ciudadanía que acaba en mayo de 2019".

"Una bicefalia no es buena para el liderazgo social del PSOE ni creo que sea buena para Extremadura, pero si es lo que deciden los compañeros...", ha añadido.

ADVERSARIOS, AMIGOS Y COMPAÑEROS

Sobre sus adversarios en el proceso interno, Eva Pérez y Enrique Pérez, señala que no se presenta contra ellos, sino "para ganarle al PP y para ganar las próximas elecciones". "De Eva y Kike solo puedo decir que somos amigos, de la misma familia y compañeros del mismo partido", señala Vara, quien no descarta, en caso de ganar las primarias, llamarles para ofrecerles que formen parte de su Ejecutiva.

"La noche de las primarias se acabaron las primarias". "Como si no hubieran existido a efectos de elección de compañeros. Cuando yo vaya a proponer al congreso la comisión ejecutiva, la haré como si no hubiera habido primarias", ha dicho.

A DISPOSICIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ

Con respecto a su relación con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, después de que en las primarias federales apoyara abiertamente a otra candidata, Susana Díaz, ha reiterado que tras su elección puso su cargo a su disposición.

"En la vida uno tiene que intentar ser coherente y yo lo intento ser siempre. Yo he dicho que esas primarias unos las ganaron y otros las perdimos, pero el PSOE las ganó y si el PSOE ganó, pues ganamos todos", ha señalado Vara.

Por eso, cuando gana Pedro Sánchez, lo que hizo fue "felicitarle" y ponerse a su disposición "para ver en qué" puede "ayudar, siendo secretario general de Extremadura o siendo militante de la agrupación de Olivenza".

"Si tú entiendes que yo no debo estar al frente del PSOE de Extremadura, yo doy un paso al lado y no me presento", le dijo Vara a Sánchez, según ha relatado. Lo que ocurrió después es que Sánchez le dijo que no y posteriormente le llamó para presidir el Consejo de Política Federal.

Sobre la opinión de los otros dos candidatos de que la derrota de Díaz debería haber supuesto que no se presentara ahora a la reelección, Fernández Vara sostiene que es "absurdo".

Una postura que encuadra en que "probablemente" entiendan que "cuando tú te posicionas, ya te has posicionado para toda la vida. Y cuando la persona que tú has apoyado se va, pues entonces ya no podrías apoyar a otra... Es absurdo", subraya.

Por otro lado, afirma que no ha "notado" que el secretario general del partido haya promovido ninguna candidatura en la región, y asimismo sostiene que ninguno de los tres aspirantes pueda identificarse con el líder socialista. "Creo que en Extremadura los tres somos candidatos de Pedro Sánchez porque es el secretario general del partido", afirma.