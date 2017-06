Vara dice que "ahora no toca" hablar de primarias del PSOE extremeño porque no se ha convocado el Congreso Regional

Etiquetas

El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado que "no toca ni mucho menos" hablar "ahora" de las primarias socialistas en la comunidad porque a él le "pagan por ser presidente".

Vara ha destacado que "no" está en campaña porque "ni siquiera se ha convocado el Congreso(regional)" y ha remarcado que él "no" se puede "permitir el lujo de dejar de trabajar" para poderse "dedicar a hacer otra cosa". "A mi me pagan por ser presidente, no me pagan por ser candidato", ha espetado.

Por ello, ha asegurado que "no" va a entrar en "nada de lo que se pueda decir" por parte de las precandidatas a la Secretaría General del PSOE extremeño ya que, a su juicio, "sería entrar en un juego de baratijas que en nada ayuda".

"Yo voy a ser presidente de la comunidad que es para lo que cada fin de mes me pagan, cuando llegue el momento y se convoque y haya diez días de campaña llegará el momento de que podamos hablar, ahora eso no toca ni mucho menos", ha concluido.

El regidor extremeño se ha pronunciado así al ser preguntado, durante una comparecencia ante los medios tras reunirse este jueves en Mérida (Badajoz) con representantes de empresas chinas en España, por declaraciones de la precandidata a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Eva Pérez en las que ha indicado que propuso a Vara "ir de la mano" cuando le transmitió sus intenciones de presentarse a dicho cargo.