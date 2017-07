Vara remarca que la política de pactos la "marca la ciudadanía" con sus votos en las elecciones

Etiquetas

El candidato a la Secretaría General del PSOE de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha remarcado que la política de pactos la "marca la ciudadanía" con sus votos en las elecciones.

"Si el pueblo te da mayoría absoluta te dice que puedes gobernar, cuando no te la da te dice que tienes que pactar. ¿Con quién? En función de con aquellos que estén dispuestos a hacerlo. Yo en Extremadura he conseguido hacer pactos con unos para una cosa y con otros para otra", ha aseverado.

En esta línea, en una entrevista en la cadena SER Extremadura recogida por Europa Press, Vara ha indicado también que lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha, en donde se ha cerrado un acuerdo entre PSOE y Podemos para la aprobación de los presupuestos y la posibilidad de que esta última formación entre en el gobierno regional, es "consecuencia de lo que dijeron los castellano-manchegos en las urnas".

De esta manera, como ha dicho el también presidente de la Junta de Extremadura, los ciudadanos de dicha comunidad dijeron hace dos años que ningún partido tenía mayoría, pero también que la "única" posible era la establecida por el PSOE y Podemos.

"Esto se puede hacer gobernando juntos o no y, hasta ahora, ha ocurrido que no y no parece que haya funcionado del todo. Lo que hace ahora el presidente es asumir la enorme responsabilidad que tiene de gestionar el futuro de los castallano-manchegos", ha indicado, al tiempo que ha considerado dicha propuesta como algo "sensato".

Así, y a la pregunta de si estaría dispuesto a hacerlo en Extremadura, Vara ha dicho que son situaciones "diferentes", ya que en la región, ha dicho, el PSOE ganó las elecciones y para que "no salgan las cosas tienen que ocurrir que el PP y Podemos se pongan de acuerdo".

EXPERIENCIA "ÚNICA"

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en una entrevista radiofónica con motivo de la celebración este domingo de las elecciones primarias para elegir al líder del PSOE en la región, cargo que ahora ostenta y que defenderá ante los candidatos Eva Pérez y Enrique Pérez.

En esta línea, Vara ha calificado la experiencia de celebrar unas primarias como "única", por ser la primera vez en que se compite con otros compañeros de partido de cara a las elecciones primarias, al tiempo que ha augurado que será "para bien" del partido.

También ha negado que pudiera haber algún tipo de división interna en el PSOE, al competir tres candidatos, y ha asegurado que el domingo, cuando se conozcan los resultados, estarán "todos a una" con el ganador.

Fernández Vara ha indicado también que el PSOE tiene que cambiar para adaptarse al "nuevo tiempo". "Tenemos que cambiar además para ganar en aquello que la gente quiere, que es básicamente participación", ha aseverado.

No obstante, ha recordado que no defiende un partido asambleario, aunque sí cree en un modelo de partido que pueda establecer mecanismos que faciliten la participación de los militantes de manera "más activa".

Así, ha propuesto que el Comité Regional pase de ser un órgano "sin orden del día previo" a ser un órgano "con reuniones en fechas ciertas" y con un "orden del día claro", que incluya las comparecencias de los miembros del Consejo del Gobierno para dar cuentas de lo que hacen.

De la misma manera, y en función de su propuesta, el Comité Regional del PSOE estará compuesto por los delegados del congreso de la formación en un 50 por ciento y por los militancias a través de listas abiertas en el otro 50 por ciento.

Asimismo, Fernández Vara ha asegurado que en este tiempo de campaña de primarias ha trabajado para ganar este domingo sin la necesidad de acudir a una segunda vuelta, aunque en este periodo le ha preocupado no solo convencer a los compañeros sino que se produzca un proceso de "reconciliación interna" dentro del partido.

Así, y preguntado por el caso de que si ganase contaría con los otros dos candidatos, Vara ha dicho que cuando sepa el resultado se olvidará de que ha habido primarias y contará con aquellas personas que puedan ser lo mejor para el futuro del partido.

No obstante, y en el caso de que no ganase las primarias, Vara ha dicho que está preparado para la derrota, ya que la vida le ha enseñado a ganar y a perder, ha dicho.

LIDERAZGO EN EL PSOE

En otro momento de la entrevista, Guillermo Fernández Vara ha recalcado que los liderazgos en política "ni se compran, ni se improvisan", sino que "se ganan y se conquistan, y lleva su tiempo", ya que, como ha dicho, en 2007, cuando ganó las elecciones por primera vez no era el líder del PSOE sino que lo era Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

"Para ser líder del PSOE dentro hay que serlo también fuera. No concibo que pueda uno ser líder de una organización sino tiene ese liderazgo translación fuera, otra cosa es a nivel local", ha resaltado.

Por otro lado, Fernández Vara ha mostrado su satisfacción por el hecho de que las expectativas electorales del PSOE a nivel nacional se hayan "incrementado de manera notable" en los últimos meses.

"Yo hace un año, cuando pasaron las elecciones de junio del año de 2016, creía que pasaría mucho tiempo hasta que el PSOE volviera a ganar unas elecciones en España y estoy convencido de que estamos en condiciones de poder ganar las próximas, con lo cual tengo que reconocer que me equivoqué", ha aseverado.