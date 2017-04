Velasco no cree la versión del exconsejero de ICM que en 2015 negó que González le pidiese un millón de euros

Etiquetas

El subdirector general de la Agencia Silvano Corujo denunció que se inflaron contratos con Indra y PWC para "sanear cuentas" del PP

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco no ha dado credibilidad a parte de la declaración que prestó en febrero de 2015 el exconsejero-delegado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás en el marco de la trama 'Púnica' en la que negó que el expresidente madrileño Ignacio González le pidiese un millón de euros para financiar irregularmente los gastos derivados de la campaña de las elecciones autonómicas de 2011.

En su auto, en el que se recogen los diferentes indicios que justifican la medida de prisión incondicional dictada en la noche del pasado viernes para Ignacio González por la 'Operación Lezo', el magistrado afirma que Martínez Nicolás "infló" contratos suscritos con PriceWaterhouseCooper (PWC) e Indra para conseguir el millón de euros que González le solicitó para "sanear las cuentas" del PP de Madrid.

Además, cuenta con la versión que ofreció el ex subdirector general de ICM Silvano Corujo Rodríguez --al que señala como "testigo privilegiado de los hechos" al formar parte de todas las mesas de contratación de la Agencia-- en la sede de la Fiscalía Anticorrupción y que dio origen a la investigación. En esta declaración, el testigo reveló que González solicitó "en torno a un millón de euros" a Martínez Nicolás con el fin de "sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid" y aseguró que existían determinados contratos "inflados" con las mercantiles PWC e Indra.

En febrero de 2015, Martínez Nicolás, declaró ante Velasco y la Fiscalía Anticorrupción dentro de la instrucción de la trama 'Púnica', donde una de las fiscales, Carmen García Cerdá, aprovechó para cuestionarle por la última "denuncia que se ha incorporado a las actuaciones". La causa judicial relativa al presunto desfalco del Canal Isabel II --declarada secreta--, se abrió a raíz de una querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de julio, si bien las diligencias fiscales fueron iniciadas en 2015.

NIEGA CUALQUIER REUNIÓN

"¿Usted ha estado en alguna reunión con personas donde el presidente de la Comunidad de Madrid le ha pedido a otra gente que estaba en esa reunión que intentase conseguir un millón y pico de euros en B para temas de campaña, sobrefacturando contratos y con facturas que no obedecen a la realidad?", preguntó la representante del Ministerio Público, algo que negó rotundamente el exjefe de la ICM.

Tras la insistencia de la fiscal Anticorrupción, pues según le espetó "tenía entendido" que él había estado presente en esa reunión, Martínez Nicolás aseguró que él no había estado en ese encuentro: "No he tenido ese nivel de... si eso ha ocurrido yo no he estado", añadió.

El auto de Velasco del pasado viernes apunta que según la información encontrada en el teléfono del propio Martínez Nicolás --en libertad condicional, que se puede convertir en prisión si no paga la fianza de 100.000 euros antes del 28 de abril-- ha quedado confirmado que el 7 de junio de 2012 se celebró la reunión en la que el expresidente regional le instó a conseguir un millón de euros para pagar a los proveedores de los actos de la campaña de las elecciones autonómicas de 2011, en las que Esperanza Aguirre revalidó la mayoría absoluta en la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Dicho auto explica que el exconsejero de ICM --ente dependiente de la Vicepresidencia regional que dirigía también González-- "infló" contratos suscritos con PWC e Indra para conseguir esta cantidad. El magistrado constata que el pago del millón de euros se hizo efectivo debido a la "contratación existente" entre ICM, PWC e Indra y vincula esta operativa de financiación irregular de un millón de euros a otras nueve empresas.

PETICIÓN DE PAGOS A PWC EN RELACIÓN A 'PÚNICA'

Por otro lado, en este interrogatorio, en el marco de la trama 'Púnica', Martínez Nicolás había reconocido que se le había pedido a Indra que pagase los trabajos de reputación online de Ignacio González y el Canal Isabel II, por lo que la fiscal intentar averiguar si a PWC también se le había hecho la misma solicitud. "No", dijo el ex consejero-delegado, al tiempo que afirmó que tampoco estuvo en ninguna reunión en el que se plantease este extremo.

Precisamente, PWC e Indra fueron dos de las empresas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el pasado miércoles tras estallar la 'Operación Lezo'. En concreto, a la consultora se le requirió los contratos que tenían con ICM.