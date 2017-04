El sector de Virginia Pérez aboga por "participación" para designar al candidato a la Alcaldía hispalense

Etiquetas

Beltrán Pérez dice que "importan poco" sus "apetencias" o no, porque la candidatura debe emanar de "criterios objetivos y subjetivos"

La candidatura de la portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Virginia Pérez, a la Presidencia del PP sevillano, incluye un documento específico para la ciudad hispalense, que aboga por "posicionamientos de centro reformista", "discursos renovados" sin olvidar la "eficaz gestión" del pasado, "comunicación y colaboración" con el resto de fuerzas de oposición y "participación" de la militancia en la confección de la próxima candidatura a la Alcaldía hispalense.

La candidata a la Presidencia del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, han presentado este lunes el documento 'Unidos para Ganar Sevilla capital 2019', incluido en la campaña de la portavoz popular en la Diputación, al XIV congreso provincial del PP de Sevilla, a celebrar el próximo 21 de mayo.

El mencionado documento, presentado por Virginia Pérez y leído resumidamente por Beltrán Pérez, trata el "objetivo de recuperar" la Alcaldía hispalense, actualmente en manos del socialista Juan Espadas, pese a que los populares volvieron a ser la fuerza más votada en las últimas elecciones municipales.

Para ello, el mencionado documento comprende un decálogo de ideas y propuestas, que parten de la base de que al perder la Alcaldía, el Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla, que cuenta con 12 concejales de un total de 31, "no ha sabido encontrar el espacio de liderazgo" que merece por su número de ediles. Por eso, el documento aboga por diseñar una estrategia de "oposición nítida, reconocible y definida", es decir que el PP lidere la oposición de manera "sólida, contundente y reconocible", pero también de modo colaborador cuando sea necesario, "para construir una alternativa de gobierno".

En segundo lugar, el documento señala el "planteamiento ciudadano de perfil ideológico centrista" que llevó al PP a cosechar una histórica mayoría absoluta de 20 concejales en las elecciones municipales de 2011, así como la pérdida de apoyos en los comicios municipales de 2015. En ese sentido, el manifiesto apuesta por "recuperar una mayoría suficiente para gobernar la ciudad", mediante "posicionamientos de centro reformista y un discurso equilibrado carente de excesos ideológicos".

Además, el documento llama a "una nueva actitud" por parte del Grupo municipal del PP, para evitar "los constantes frentes anti PP que se constituyen en el pleno" del Ayuntamiento y la imagen de "aislamiento" de los ediles del PP respecto al resto del pleno. Así, se aboga por "diálogo, comunicación y colaboración" con el resto de fuerzas de la oposición; Ciudadanos, Participa e IU-CA, para "sumar fuerzas" a la hora de ejercer la oposición, cuando sea necesario y posible.

DISCURSOS "RENOVADOS"

El cuarto punto del documento pide ver con "orgullo" la gestión desplegada por el PP durante el mandato 2011/2015, con el actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, como alcalde. No obstante, se avisa de que "aplicar los mismos modelos y discursos de aquellos años" no devolverá la Alcaldía al PP. El documento, recogido por Europa Press, aboga así por tener en cuenta "la gestión eficaz" del pasado mandato, pero diseñar "discursos renovados en sintonía con los actuales escenarios" y no "empeñarnos en ser gobierno sin serlo o ser guardianes de acciones de gobierno que pudieron ser erróneas".

En quinto lugar, el documento aboga por recuperar "la mentalidad de equipo" en el Grupo municipal del PP, es decir que el mismo funcione como "un equipo unido con presencia en la vida de la ciudad". En ese aspecto, el documento aboga por potenciar la presencia de los ediles del PP en el mayor número de actos de la ciudad, avisando de que el PP "no puede permitirse interinidades por más tiempo ni periodos de espera".

El siguiente punto apuesta por conformar "un discurso sólido con un análisis crítico de la situación actual" y "un plan de medios" que garantice la llegada de las ideas e iniciativas del PP a los medios de comunicación tradicionales y de reciente incorporación.

El séptimo punto, de otro lado, aboga por "reunificar las estrategias, discursos y fines" entre el Grupo municipal del PP y la estructura provincial del partido, mientras el octavo punto llama a potenciar la "penetración territorial y social" del PP a través de los afiliados, simpatizantes y voluntarios, agrupados en las juntas locales de distrito. "Es absolutamente necesario volver a hacer crecer la organización de los distritos", señala el documento, en cuanto al "trabajo de sede y de calle".

LA CANDIDATURA

Como noveno punto, apela a "la unidad de fines, estrategias y acciones" entre el Grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y el PP andaluz, "para que los ciudadanos perciban que la alternancia es posible tanto en Sevilla, como en Andalucía". Finalmente, el documento advierte de que la candidatura del PP a la Alcaldía hispalense "no debe estar condicionada a apetencias personales, juegos de afinidades personales o cambios de ritmo en carreras políticas personales".

Bajo esa premisa, el documento aboga por definir la candidatura según un criterio objetivo forjado mediante "estudios que indiquen qué personas cuentan con más posibilidades y garantías de éxito", y un "elemento subjetivo" relacionado con "el factor colectivo de los afiliados. Los "cauces" estipulados en los estatutos del PP para la creación de la candidatura, según el documento, "son plenamente compatibles con procedimientos de participación de los afiliados, en la elaboración de la propuesta que estudie el comité electoral", indica el documento.

"Sin pervertir los cauces del partido", según han manifestado Virginia y Beltrán Pérez, es posible "involucrar a la militancia" en la confección de la candidatura a la Alcaldía hispalense". Sobre dicho aspecto, y a preguntas de los medios de comunicación, Beltrán Pérez ha defendido que sus hipotéticas "apetencias personales" por liderar o no la próxima candidatura "importan poco", porque la elaboración de dicha candidatura debe emanar de "los estudios demoscópicos y la participación de los militantes". "Debe ser la persona que más posibilidades tenga", ha dicho.