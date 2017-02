Wikileaks publica más de 1.000 documentos sobre Le Pen

Wikileaks ha difundido este miércoles un total de 1.138 documentos relativos a la líder del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, que compite en las elecciones presidenciales que se celebrarán este año en Francia.

"De nuestros archivos: 1.138 documentos sobre la candidata presidencial Marine Le Pen", ha anunciado el portal creado por Julian Assange en su cuenta oficial de la red social Twitter.

