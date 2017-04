Yasmina Reza ahonda en "reflexiones profundas" desde la cotidianidad en su novela 'Babilonia'

Etiquetas

Asegura que "la Francia actual es totalmente indefinible" y cree que la mitad no son extremistas

La escritora parisina Yasmina Reza ahonda en las "reflexiones profundas" desde detalles cotidianos en su novela 'Babilonia' (Anagrama), en catalán y castellano, según ha explicado en rueda de prensa este jueves.

En la novela, Elisabet ha entrado en la sesentena, está triste por la muerte de su madre, melancólica por el recuerdo de un amor de juventud y algo más sola desde que su hijo se ha independizado; para alegrar el ánimo, decide organizar una fiesta de primavera a la que invita a varios amigos y vecinos.

"Me podría definir como una verdadera observadora de pequeñas cosas domésticas. Creo que es en lo cotidiano, lo trivial y lo simple, donde todo el mundo comparte que podemos ir a las reflexiones más profundas", ha explicado Reza, que ha defendido que actos como lavarse los dientes ante un espejo pueden conducir a una reflexión metafísica.

A raíz de la fiesta de su protagonista, escribe sobre las convenciones sociales, de forma destacada con frases vacías de contenido, y ha defendido que la moral se para donde empiezan los nervios: "Nos hemos creado un camino moral y una ética de vida, pero los nervios son más fuertes", y éstos asaltan a sus personajes, ha relatado.

En la historia también pesa la importancia del "paso del tiempo como sorpresa" cuando uno se da cuenta de la edad que tiene debido a una gran fijación en la sociedad para determinar los años de las personas -incluso para comprar un secador de pelo por Internet, ha apuntado--, ante lo que Reza aboga por dejar de contar a partir de los 20.

LA PAREJA, "EMPRESA ARTIFICIAL"

Otro ingrediente de su historia es la mirada a la pareja, una pequeña empresa artificial para la que no nacen las personas: "La pareja es la madre de todas las locuras, y lo que pasa en ellas es una materia muy interesante para observar porque puede llegar a ser violenta", ha dicho.

No obstante, el humor en la novela es marca de la casa porque es su visión de la vida, tragicómica, dada su ascendencia judía: "En casa nos reíamos de todo, sobre todo de nosotros mismos", ha explicado la autora.

Ha añadido que le gusta de vez en cuando asistir a juicios y que, si están bien defendidos, al espectador le parece que nadie es culpable, una base que le ha servido para escribir esta novela fundamentada en la empatía con el protagonista.

HOMENAJE A LLA FOTOGRAFÍA

La novela es también un homenaje a la mirada de los fotógrafos callejeros de los años 50, como el retrato de Estados Unidos realizado por Robert Frank y la imagen de la Francia aportada por Henri Cartier-Bresson.

A su juicio, este mundo retratado por los fotógrafos es Babilonia, símbolo del exilio judío, de un mundo al que no se pertenece, y en el que las personas corrientes nacen y mueren sin que nadie se dé cuenta de su existencia y sin conquistar grandes éxitos: "Cruzamos las existencias sin ruido, sin haber sido felices".

Ante este anonimato y abandono, los fotógrafos de los años 50 "son testigos de un mundo desaparecido", que representa lo cotidiano, ha aplaudido Reza.

Preguntada sobre las elecciones presidenciales francesas de este domingo, la autora ha considerado que "la Francia actual es totalmente indefinible".

"Quiero defender a mi país y no es cierto que el 50% de los franceses sean extremistas", ha dicho la autora, que considera que muchos de los que van a votar por Marine Le Pen o Jean-Luc Mélenchon, no son de extrema derecha, sino que son gente que se siente abandonada por la política actual.

No obstante, la escritora -que dará la tarde de este jueves el Pregón de Sant Jordi en el Ayuntamiento de Barcelona--, ha asegurado que los escritores de ficción no deben ser considerados intelectuales ni posicionarse por ello: "No somos grandes sabios y no se nos debe considerar como tales".