PSOE. ZAPATERO Y MADINA HARÁN ESTE LUNES CAMPAÑA EN BARCELONA POR SUSANA DÍAZ

- La presidenta andaluza irá dos días después y el próximo 6 de mayo. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Eduardo Madina , diputado por Madrid y hombre fuerte de la candidatura de Susana Díaz, protagonizarán el próximo lunes, 24 de abril, un acto de campaña en Barcelona por la presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a liderar el PSOE.Zapatero y Madina participarán en un acto en la sede del PSC donde expondrán, mediante un diálogo entre ellos, el proyecto de Díaz y el liderazgo que la andaluza posee, a su juicio, para liderar el Partido Socialista.Desde el equipo de Díaz se busca aprovechar la proyección de estos dos destacados socialistas que, además, quieren participar activamente en esta campaña interna en favor de Díaz. Fuentes socialistas catalanas afines a la candidatura de Díaz reconocieron a Servimedia que se ha asentado en Cataluña una “etiqueta” sobre la andaluza que aseguran no se corresponde con su proyecto. De ahí que los actos estén centrados en mostrar la apuesta federalista de la presidenta. Para desmontar esta idea sobre la candidata, Zapatero y Madina desgranarán su proyecto en relación a Cataluña y el PSC y su visión de país desde el punto de vista federal. Ambos socialistas son considerados dos de los ‘pesos pesados’ de la candidatura de Díaz, tanto por su proyección como por el efecto arrastre de militantes que simpatizaron con sus proyectos.Cataluña es uno de los feudos en los que, de entrada, Díaz está por detrás de Pedro Sánchez y Patxi López, los otros dos candidatos. No obstante, el peso de los militantes catalanes sobre el censo despierta cierto interés de los equipos por captar el apoyo en esa comunidad. El acto de Zapatero y Madina precede al que dos días después hará la propia Díaz en la Ciudad Condal. El miércoles 26, la presidenta andaluza participará en el espacio de debate 'Barcelona Tribuna', un foro en el que será presentada por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.DÍAZ, TRES VISITAS A BARCELONASe trata de la segunda visita de la presidenta andaluza a Cataluña desde que se convocó el proceso de primarias. La primera fue el pasado 6 de marzo cuando mantuvo una reunión con sus voluntarios para enfocar la campaña y determinar cómo se puede lograr el “máximo” número posible de avales. También se analizó cómo se debe trabajar para movilizar al electorado, y los mensajes y captación del voto de los militantes del PSC en un territorio que, a priori, parece más próximo al ex secretario general Pedro Sánchez. Por el momento, Díaz tiene prevista una tercera visita a Barcelona, al municipio de Cánoves (Barcelona). Fuentes socialistas catalanas reconocen que las dos zonas donde mejor posición puede lograr Díaz son la comarca de El Maresme y el Baix Llobregat.