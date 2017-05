Zapatero niega que el "aparato" pueda influir a favor de Díaz y descarta ruptura en el PSOE "por los vínculos afectivos"

Etiquetas

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha descartado que el "peso del aparato socialista" pueda influir decisivamente a favor de la candidata Susana Díaz en las primarias para la Secretaría General del PSOE que tendrán lugar el próximo 21 de mayo.

Zapatero ha negado incluso que "haya aparato", en el sentido de núcleo de poder, ya que, a su juicio, el poder orgánico del PSOE está "muy descentralizado". "Yo puedo influir, pero seguramente haya muchos sitos, pueblos y ciudades, donde quien influya sea el alcalde, o una ejecutiva; conviene conocer al PSOE, un partido extraordinariamente democrático, plural y diverso", ha afirmado.

A preguntas de los periodistas momentos antes de protagonizar este miércoles un acto de apoyo a la candidata a la Secretaría General Susana Díaz en la sede socialista de Puertollano, el expresidente ha descartado una ruptura definitiva en el PSOE "porque los vínculos afectivos de la inmensa mayoría de sus militantes están por encima de todo, son irrompibles, y además han cumplido una hoja de servicios muy digna con España".

Aludiendo a su caso particular, ha reconocido que él "apoyó" a Pedro Sánchez pero que hoy apoya a Susana Díaz "respetuosamente, en un margen de libertad, y ya está". "Si el secretario o secretaria general que salga me llama iré a lo que me pida, porque me debo a este partido y me deberé hasta que me muera, pero si no me llama también lo entiendo", ha enfatizado.

Respecto a los motivos de su respaldo a Susana Díaz, Zapatero ha declarado que "después de 130 años de historia y ser el partido que más elecciones ha ganado en España ya es hora de que haya una secretaria general que, además, va a ser la primera mujer presidenta del Gobierno".

Según Zapatero, Susana Díaz tiene las condiciones para liderar el PSOE "porque conoce la historia del partido, la respeta y habla claro". Además, ha expresado su convicción de que el PSOE "va a dar un ejemplo democrático no comparable al de cualquier otro partido" tras el proceso de primarias.

LA TAREA DE LA RECONCILIACIÓN

A su juicio, los debates en el seno socialista se producen "con mayor o menor intensidad", si bien ha asegurado que "nada será más gratificante que la tarea del próximo día 21 de mayo, que será la de la reconciliación, la de recuperar a un amigo, y eso será lo que va a pasar". "Quien tiene que ganar no es el PSOE, sino la sociedad española, porque nosotros somos militantes pero también ciudadanos", ha remachado.

No obstante, se ha referido al ambiente de "fair play" en el que se desarrolló el congreso que le enfrentó a José Bono en el camino a la Secretaría General, que ganó finalmente por nueve votos. "Fue un encuentro menos intenso que el de ahora, pero han cambiado los tiempos y antes no existían las redes sociales, un fenómeno que influye muchísimo en el debate político", ha concluido.

Zapatero ha llegado a Puertollano y paseado por el centro de la ciudad acompañado de la alcaldesa y presidenta del PSOE local, Mayte Fernández; del presidente de la Diputación de Ciudad Real y secretario provincial del PSOE, José Manuel Caballero; y de la diputada nacional y secretaria general del PSOE de Puertollano, Isabel Rodríguez, entre otros cargos políticos, institucionales y militantes que posteriormente han abarrotado el salón de actos de la sede socialista.