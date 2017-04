Zapatero: Francia demuestra que si el PSOE quiere ganar "no puede estar tocándose" con Podemos

Etiquetas

"Ya imaginan ustedes lo que me parece a mi el 'Cara al sol"

El expresidente del Gobierno y exlíder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que las elecciones francesas del domingo permiten constatar que, si el partido quiere volver a ganar elecciones, debe ser coherente y "no puede estar tocándose" con Podemos.

"Ha habido alguien que ha defendido el europeísmo sin reparos, que es Macron, y ha ganado", ha declarado antes de reunirse en Barcelona con el líder del PSC, Miquel Iceta, en la sede del partido, donde Zapatero y el diputado del Congreso Eduardo Madina protagonizan por la tarde un diálogo con militantes para defender la candidatura de Susana Díaz en las primarias del PSOE.

Zapatero no ha citado directamente a Podemos, pero sí a un candidato semejante en Francia, Jean-Luc Mélenchon: "El Partido Socialista no ha defendido la tarea de Hollande, ha tenido varios candidatos y el discurso del elegido en primarias era casi crítico con el euro y defendía políticas puente con Mélenchon. Y haciendo eso, pasa lo que pasa".

"Tenemos que ser coherentes. Lo que no necesitamos es intentar parecernos a proyectos que siempre terminan en la nada, en la frustración", ha dicho en alusión velada a Podemos, y ha defendido que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz es la precandidata a liderar el PSOE que puede garantizar al partido un futuro coherente.

Para mejorar los resultados y ganar elecciones, el PSOE y el socialismo "no puede ser ambiguo y debe defender la UE, la democracia representativa y el euro: No podemos estar tocándonos con aquellos que, en el fondo, no creen en la UE ni en Europa".

VALORES SOCIALDEMÓCRATAS DE MACRON

Aunque ha lamentado los malos resultados de los socialistas, ha matizado que los valores socialdemócratas "no han salido mal parados" porque el ganador de la primera vuelta en Francia, Emmanuel Macron, los defiende y es un gran europeísta, ha dicho.

En este sentido, ha destacado que está tranquilo y ha pedido concentrar las fuerzas en la candidatura de Macron para frenar a la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen.

SITUACIÓN EN TURQUÍA

Preguntado por la situación en Turquía, ha dicho que "es muy preocupante y no es el camino que se podía esperar", y ha pedido analizar la situación y trabajar unidos en una solución.

Se ha referido al "momento en el que Europa no dio suficiente apoyo a la integración de Turquía en la UE, unos momentos que llevaron al Gobierno de Erdogan a un camino que no es el mejor" para Europa ni el resto del mundo.

También ha apuntado que "la UE ha crecido muchísimo, se han integrado muchos países y era difícil que hubiera un consenso sobre la participación de Turquía".

LA OPERACIÓN LEZO

Al preguntársele por el 'caso Lezo' de presunta corrupción en Madrid, ha respondido escuetamente que tiene "máximo respeto y confianza" en la actuación de la justicia.

También preguntado por el 'Cara al sol' cantado en el funeral del exministro franquista José Utrera Molina, ha respondido: "No me he enterado, sinceramente. Pero ya imaginan ustedes lo que me parece a mi el 'Cara al sol".