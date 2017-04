El anuncio de adelanto electoral en Reino Unido deja en el aire la visita de Estado de los Reyes

Etiquetas

El anuncio de adelanto electoral en el Reino Unido deja en el aire la visita de Estado de los Reyes Felipe y Letizia prevista entre los próximos 6 a 8 de junio. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que ese viaje tendrá que posponerse una vez más, dado que el Gobierno británico está obligado a mantener un perfil bajo en las semanas previas a los comicios con el fin de garantizar que no aprovecha su posición para sacar ventaja a sus rivales políticos.

En ese periodo, denominado 'purdah', y que suele comprender las seis semanas previas a las elecciones, el Ejecutivo reduce su actividad de manera notable. Recibir la visita de un mandatario extranjero para poner en valor la relación bilateral entre España y el Reino Unido en plena negociación del Brexit casaría mal con la neutralidad que se espera del Gobierno británico en esos momentos.

En cualquier caso, hasta que la primera ministra británica, Theresa May, no obtenga el aval del Parlamento para convocar elecciones, el adelanto de los comicios no será oficial, de manera que un eventual anuncio cancelando la visita de los Reyes, que corresponde hacer a los Gobiernos de los dos países, no llegará hasta después de que se pronuncie Westminster.

Las declaraciones del líder laborista, Jeremy Corbyn, dando la bienvenida al adelanto electoral hacen presagiar que May logrará el respaldo necesario para adelantar las elecciones al 8 de junio, justo el día en que debía concluir la visita de Estado de los Reyes, que ya tuvo que ser cancelada una primera vez -se programó para marzo de 2016- precisamente por estar el Ejecutivo español en funciones.