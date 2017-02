La aspirante a rectora de la URJC justifica que su programa tenga ideas de un excandidato porque éste se las cedió

Etiquetas

La aspirante a rectora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la catedrática Rosa Berganza, ha justificado que su programa tenga textos similares al que presentó en 2013 el catedrático David Ríos cuando se presentó a las elecciones porque éste le cedió sus ideas para que las utilizara.

En un comunicado, ha explicado que Ríos puso a su disposición el conjunto de propuestas que planteó cuando se presentó a las elecciones de la institución hace cuatro años para que las utilizara como considerara oportuno, al igual que ha ocurrido con otros docentes que en su día fueron candidatos a rector en otras universidades españolas.

Además, expone que ninguno de los programas que se han puesto a su disposición tienen Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN) ni derechos de autor, y que han sido cedidos "libremente y por escrito" a su candidatura, una práctica que es "habitual a la hora de elaborar los programas electorales de todo tipo" (como en el caso de los partidos políticos).

Así lo ha detallado la propia candidata en un comunicado a raíz de la información publicada por el diario 'La Razón' y que alude que el programa de Berganza copió unos 130 párrafos de forma parcial o total del presentado en su día por David Ríos.

La catedrática de Comunicación Política de la URJC detalla que, de esas aportaciones, ha extraído las partes "con las que estaba de acuerdo y que son de urgente aplicación".

"He utilizado las ideas que me han parecido más relevantes y con las que estoy completamente de acuerdo. Como expongo en la propia carta de inicio (de la candidatura), el nuestro es un programa abierto. Va a seguir enriqueciéndose con todas las aportaciones que nos siguen llegando, como las interesantes propuestas que me estáis haciendo llegar durante estos días de campaña. O con otras que en muchos casos son medidas que ya han sido puestas en marcha en otras universidades y que aparecen en otros programas que muchos de los candidatos y candidatas han puesto a nuestra disposición", ha apuntado la candidata.