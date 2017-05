La moción de censura de Podemos contra Cristina Cifuentes se debatirá el 8 de junio

Etiquetas

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, ha propuesto este lunes que la moción de censura presentada por Podemos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se debata el próximo jueves 8 de junio, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Esta propuesta será comunicada por Adrados, con potestad para fijar el día de la moción, mañana martes a la Junta de Portavoces y a la presidenta regional para que sea oficial, aunque los grupos ya dan por hecho que será en esta fecha, habida cuenta del apretado calendario, ya que debe debatirse como máximo en los 20 días siguientes a su presentación.

El pasado 22 de mayo el Grupo Parlamentario de Podemos registró la moción, a raíz de la operación Lezo y después de consultar a las bases. Es la primera vez que un partido tercera fuerza política hace uso de este instrumento, que se puede utilizar una vez por periodo de sesiones, y que debe estar respaldado por un 15 por ciento de los diputados. Podemos supera esta cifra, al igual que PSOE y PP, pero no Ciudadanos, que sólo tiene 17 parlamentarios.

Podemos ha celebrado varios encuentros con sindicatos, mareas, cups, y asociaciones y ha llamado en varios ocasiones al resto de la oposición a pactar dicha moción. Sin embargo, con Ciudadanos ni tan siquiera se ha sentado a hablar de la misma, mientras que con el PSOE las negociaciones han sido infructuosas.

De hecho, en una reciente reunión entre el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la líder regional socialista, Sara Hernández, y el portavoz parlamentario, Ángel Gabilondo, decidieron no apoyar la moción. No obstante, no han aclarado si se abstendrán o tomaran partido por el 'no'.

LAS NORMAS DEL DEBATE

Según el reglamento de la Asamblea consultado por Europa Press, el debate de la moción se iniciará con la defensa que, sin limitación de tiempo, efectúe uno de los diputados firmantes de la misma.

A continuación y también sin limitación de tiempo, podrá intervenir el candidato propuesto, en este caso la portavoz parlamentaria de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, para exponer el programa político del Consejo de Gobierno que pretende formar. Tras el tiempo de suspensión decretado por Adrados, podrá intervenir un representante de cada Grupo Parlamentario que lo solicite, por un tiempo de 30 minutos.

Luego, Ruiz-Huerta podrá contestarles individualmente o de forma global, sin limitación de tiempo. Los representantes de los Grupos Parlamentarios tendrán derecho a réplica por quince minutos cada uno. La intervención final de la candidata, sin limitación de tiempo, cerrará el debate.

Finalizado el mismo, la presidenta de la Asamblea suspenderá la sesión por tiempo no superior a 24 horas y anunciaría la hora en que habrá de reanudarse para proceder a la votación de la moción de censura, lo que seguramente será el viernes 9.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid no está obligada a comparecer en esta sesión, como han recordado desde el Grupo Popular, pero Cifuentes todavía no ha decidido si intervendrá finalmente.

La aprobación de una moción de censura requerirá en todo caso el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea. En el más que improbable caso de Ruiz-Huerta ganara la moción, Cifuentes tendría que presentar formalmente su dimisión ante la Asamblea y se entenderá otorgada la confianza de la Cámara a la candidata de Podemos, lo que se comunicará por el presidente al Rey y al Gobierno de la Nación, a los efectos de su nombramiento como presidenta.