Los 'comuns' prevén decidir entre mayo y abril su nombre con un proceso participativo

El cordinador general de los 'comuns', Xavier Domènech, ha explicado este viernes que la nueva ejecutiva del nuevo proyecto político de la izquierda catalana prevé celebrar un proceso participativo para decidir su nombre entre la segunda quincena de mayo y la primera de junio.

"Estamos iniciando un proceso de debate en los órganos políticos, pero encararemos la decisión del nombre en un proceso participativo entre esas fechas", ha dicho Domènech, aunque ha aclarado que las fechas no están cerradas.

De momento, los nombres que los 'comuns' barajan para ese proceso participativo son EnComúPodem, que es la marca de la confluencia de los partidos impulsores --BComú, Podem, ICV y EUiA-- en las elecciones generales; Catalunya en Comú, y Comuns, aunque se abren a más opciones.

Domenech explicó a Europa Press que no creía que Comuns fuera la elección indicada: "Los 'comuns' no porque así ya se nos llama y quedará de forma popular", explicó, aunque no la descarta para el proceso participativo.

Ha destacado que ese proceso será "abierto y 'online", algo que ya hicieron en su Asamblea constituyente del 8 de abril, para elegir a la ejecutiva y que produjo fricciones con la ejecutiva de Podem Catalunya, que decidió no confluir en la construcción del nuevo proyecto.