El comité del congreso del PP valida 2.449 avales de Bueno y 1.622 de Virginia Pérez

Etiquetas

No son validados 43 avales de Bueno y 187 de Virginia Pérez y el presidente del comité descarta un "intento de tergiversar" cifras

El comité organizador del XIV congreso del PP de Sevilla, a celebrar el 21 de mayo, ha validado finalmente 2.449 de los 2.492 avales presentados por la candidatura de Juan Bueno como aspirante a revalidar la Presidencia provincial del partido, y 1.662 de los 1.809 avales entregados por la candidatura alternativa de la portavoz popular en la Diputación, Virginia Pérez.

Dado el caso, el comité organizador no ha validado 43 de los avales presentados por la candidatura de Juan Bueno ni 187 de los avales presentados por la corriente de Virginia Pérez, si bien ambas candidaturas prosperan porque se requería un mínimo de 90 avales para concurrir al cónclave.

Según ha aclarado a Europa Press Ricardo Sánchez, alcalde de Mairena del Alcor y presidente del comité, la no validación de avales "entra dentro de la normalidad en este tipo de procedimientos, porque se recogen importantes cantidades de avales en muy poco tiempo, en tiempo récord, y eso origina" incidencias como avales en los que no figura "el nombre del candidato" apoyado o avales "duplicados" al ser firmados en dos sedes diferentes. No obstante, ha descartado que las incidencias deriven de un "intento de tergiversar" las cifras de avales.

De cara al mencionado cónclave, como se ha informado, habrá una elección a doble vuelta, con una primera votación el 27 de abril, para que los afiliados inscritos para ello escojan a los 877 compromisarios electos que representarán a las agrupaciones de la provincia en el congreso del 21 de mayo. Elegidos estos 877 compromisarios electos, el 21 de mayo estos 877 compromisarios y 219 compromisarios natos votarán para elegir quién ostenta la Presidencia, a la que aspiran Juan Bueno como candidato a la reelección y Virginia Pérez como candidata alternativa.

Dado que el 21 de abril acaba el plazo para la preinscripción de los afiliados interesados en votar el día 27 a los 877 compromisarios electos que, junto a los 219 compromisarios natos, participarán en nombre del conjunto del partido en el XIV congreso provincial del 21 de mayo, fuentes de la candidatura de Virginia Pérez han señalado a Europa Press que los avales presentados no responden directamente al número de partidarios de este sector, que cuenta con "muchísima gente detrás" y que prevé mostrar su "verdadero músculo" en la mencionada preinscripción de los afiliados electores y en la elección de compromisarios.