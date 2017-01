La creencia de que habrá más de dos candidaturas a las primarias se extiende en algunos sectores del PSOE

Etiquetas

La creencia de que habrá más de dos candidaturas a las primarias del PSOE se extiende en algunos sectores del partido, a tenor de lo escuchado este martes en el Senado, en sus pasillos, mientras se celebraba la Conferencia de Presidentes, y en algunas de las ruedas de prensa de los protagonistas, después.

Quien se ha pronunciado de manera más clara en este sentido ha sido el presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE regional, Emiliano García-Page, que ha dado por hecho que el proceso para dirimir quién liderará su partido a nivel nacional contará con más de dos postulantes.

Aunque ha dicho que no quiere hacer ningún planteamiento "sobre el perfil de nadie" hasta que no se abra el debate y se conozcan todas las caras, ha apuntado que "sería tan malo" para España y para el PSOE que no se presentara nadie como que hubiera un "exceso de banquillo".

Preguntado sobre el único socialista que ha confirmado que concurrirá a las primarias, el exlehendakari Patxi López, se ha limitado a responder que respeta a "todos los compañeros que dan el paso de presentarse". "A Patxi le conozco desde hace años. Los dos nos consideramos veteranos y tiene todo mi respeto", ha subrayado.

Mientras tanto, el presidente de Aragón y líder del partido en esta comunidad, Javier Lambán, considera que el exsecretaio general de su partido Pedro Sánchez tiene "arrojo" para presentarse a las primarias e intentar volver a liderar la organización y que tanto él como el exlehendakari tienen "derecho" a competir por ese puesto.

"Pedro Sánchez puede tener el arrojo de eso (presentarse a las primarias) y de cualquier otra cosa", ha dicho Lambán, uno los 'barones' más crítico con el anterior líder socialista.

Respecto a "Francisco Javier López", como se ha referido a Patxi López para nombrarle, ha dicho, "con más propiedad", Lambán ha subrayado que tiene "todo el derecho del mundo" a intentar hacerse con las riendas de partido. "Si pecamos de algo en el PSOE es de exceso de democracia interna", ha apostillado el dirigente aragonés.

Pero, además de en las ruedas de prensa, las primarias del PSOE han estado en los conversaciones de quienes esperaban en los pasillos de la Cámara Alta el desarrollo de la reunión de los presidentes autonómicos. Y, en estas charlas, cundía la idea de que el ex secretario general dará el paso al frente o de que lo hará otro aspirante, además de López y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a quien todos ven como clara aspirante.

En su rueda de prensa, Díaz ha rechazado hablar del PSOE, de los posibles candidatos a las primarias y de si ella misma concurrirá, por respeto al foro desde el que estaba hablando y se ha limitado a decir que tiene "muchísimo cariño" al que por el momento es el único aspirante.

Mientras tanto, en los pasillos, algunos socialistas andaluces apuntaban, insistiendo en que se trataba de una "opinión personal", que el ex secretario general decidirá finalmente presentarse a las primarias.

En todo caso, como hacen muchos dirigentes en el PSOE, insistían en que todavía quedan muchas semanas para abrir este proceso. Por lo que se refiere a Díaz, en el PSOE de Andalucía se asegura que, si opta por presentarse, respetará los plazos y lo anunciará cuando consideran que corresponde, es decir, cuando sea convocado formalmente el Congreso.

La idea de que la situación puede dar muchas vueltas todavía está muy extendida. Así, algunos socialistas insisten en que Sánchez está recibiendo muchas "presiones" para que se presente por parte de sus fieles más acérrimos y apuntan, además, que, si no lo hiciera, podría surgir un candidato de otro sector, como, por ejemplo, Izquierda Socialista.

Mientras tanto, desde el entorno de Sánchez se asegura que todavía no ha tomado una decisión y que sigue sopesándolo, sin plazos en mente, pese a que algunos le piden que dé el paso y que lo haga cuanto antes. Sus más próximos aseguran que está "más fuerte" y "más animado" porque después de la candidatura de López ha recibido mucho apoyo y afronta esta situación "con tranquilidad"

Por su parte, el propio exlehendakari aseguró el domingo que su candidatura no va contra nadie ni para impedir que se presenten otros compañeros, como sostuvieron desde el primer minuto los 'sanchistas'.

Eso sí, algunos dirigentes del denominado sector crítico a la Gestora han defendido que ambos deberían presentarse juntos. Así lo dijo la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que este lunes defendió que vería "lógico" que Sánchez apoye a López.

Igualmente, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, defendió que si en estas primarias se van a confrontar dos modelos, "debería haber dos candidaturas". Eso sí, recalcó que él no va a decirle a nadie "que dé un paso adelante o no", ya que cree que "todo aquel que lo considere oportuno y que tenga el respaldo suficiente de los militantes puede y debe dar un paso adelante".