El texto que defiende la renta básica universal, del Círculo de Siero, el que cosecha más apoyos

Los anticapitalistas de 'Podemos en Movimiento' han logrado situar tres de sus propuestas entre las cinco más votadas por los incritos en Podemos, las que versan sobre ecología, mundo rural y educación. No obstante, la resolución que ha cosechado más votos es una sobre renta básica universal auspiciada por el Círculo asturiano de Siero, mientras que la quinta con más respaldo es un texto sobre sostenibilidad transaccionado sobre una propuesta de 'Recuperar la ilusión', el equipo de Íñigo Errejón.

Incorporar la Renta Básica Universal e Incondicional (RBUI) al proyecto político de Podemos ha sido la propuesta más votada, con 440 apoyos. Gracias a esta iniciativa, lanzada por el Círculo de Siero (Asturias), el partido morado tendría que reincorporar a su programa la renta básica que ya incluyó en su oferta para las elecciones europeas de 2014, pero que después fue matizando.

La RBUI "se define como el derecho garantizado a un ingreso monetario pagado por el Estado, de forma regular y a título individual, a toda la sociedad, en cuantía suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida y de forma incondicional, independientemente de las otras posibles fuentes de renta, de que se trabaje o no de forma remunerada, del estado civil, de la situación familiar o de convivencia, y libre de obligaciones o contrapartidas exigibles".

Aunque no se da una cifra concreta para esta renta, la resolución deja claro que ésta "debe asegurar a toda persona el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad, debe ser sufragado mediante sistema fiscal progresivo y su implantación no debe suponer merma alguna de los servicios públicos ni de los derechos sociales (educación, sanidad, dependencia, pensiones, etc.)".

"Es decir, la RBUI debe ser concebida como complemento y no como sustituto de otras prestaciones universales (sociales, sanitarias, educativas, etc.), de forma que todas esas prestaciones en conjunto, incluyendo la RBUI, constituyan los elementos estructurales fundamentales de un Estado Social que merezca tal nombre", añade el texto.

DESMANTELAR LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS

El segundo texto con más votos en Plaza Podemos (428 apoyos) ha sido el que apuesta por "Cambiar el mundo para cambiar el planeta" y lleva la firma de Podemos en Movimiento. Aboga por reducir emisiones, controlar el sector alimentario, reducir el consumo energético, fomentando el ahorro y la eficiencia y las renovables.

También de autoría anticapitalistas es la tercera propuesta con más éxito (386 votos), sobre el mundo rural, mientras que 'Educación en Movimiento' se ha situado como la cuarta iniciativa más apoyada (382 sufragios). En ella se defiende la derogación de la LOMCE; el blindaje de un 7% de los Presupuestos Generales del Estado para Educación, en línea con la media europea; el desmantelamiento de los conciertos y los programas educativos que segregan por sexos y la probición de ceder suelo público a centros privados.

El quinto documento más existoso en Vistalegre II, con 357 votos, ha sido el titulado 'Apostar por la sostenibilidad' y fue el fruto de un acuerdo en torno a un texto original del equipo de Errejón.