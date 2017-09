El desbloqueo del CJC y una debatida sesión de control marcarán el próximo pleno en Corts

Etiquetas

El pleno de las Corts Valencianes de la próxima semana tendrá un marcado carácter legislativo --con el inicio de la tramitación de la ley de cooperación, la ley del taxi y la de juventud-- y con el previsible desbloqueo de la elección de consejeros del Consell Jurídic Consultiu (CJC), tras presentar Ciudadanos una nueva candidata y cumplir la paridad. Además, habrá sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cuya inclusión ha centrado el debate entre los grupos.

Según han explicado los portavoces parlamentarios, en el orden del día figura, además de la convalidación de un decreto ley sobre modificación presupuestaria, el debate de totalidad de tres leyes: la de cooperación, la de políticas integrales de juventud y la del taxi. También se debatirá la proposición de ley forestal, presentada por Podemos.

Asimismo, se procederá a la votación de los tres consejeros del CJC que deben elegir las Corts tras un año de bloqueo. PP y Podemos mantienen a sus candidatos, Enrique Fliquete y Rubén Martínez Dalmau, respectivamente, mientras que Ciudadanos ha optado por cambiar a José María Tomás y Tío por María del Carmen Pérez Cascales, de modo que se lograría la paridad en este órgano consultivo --los otros tres miembros nombrados por el Consell son dos mujeres y un hombre--.

El principal punto de debate ha sido la no inclusión en el orden del día inicial propuesto de la sesión de control al presidente, por falta de espacio, ya que a la carga legislativa se sumaban tres mociones subsiguientes de Podemos, PP y Ciudadanos que, como marca el reglamento, tenían que debatirse este pleno dado que fueron formuladas en el último del anterior periodo de sesiones.

No obstante, Podemos ha pedido retirar la suya a cambio de incluir su proposición de ley forestal y PP y Ciudadanos han planteado retirar las suyas para dar cabida a la sesión de control.

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha preguntado al letrado de la cámara si esto podría realizarse y, ante la respuesta afirmativa, ha manifestado su apoyo, tal y como ha explicado la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, que ha asegurado que a PSPV y Compromís "no les ha hecho mucha gracia" y ha celebrado que Podemos haya "puesto sensatez" para garantizar la labor fiscalizadora de los diputados.

Estañ ha considerado "lógico" que se dé prioridad a las leyes para avanzar en la labor legislativa, pero ha incidido en que esto no puede ir "en contra de la fiscalización del Consell", aunque según ha dicho se alegaba que se venía de un Debate de Política General en el que se había fiscalizado y controlado la acción del Consell.

EL PP CELEBRA LA COMPARECENCIA

Por su parte, la portavoz 'popular', Isabel Bonig, si no hubieran "forzado" esta sesión de control, el presidente no hubiera comparecido ya hasta el 18 y 19 de octubre, lo que supone "un mes de vacaciones parlamentarias", y se ha mostrado "francamente contenta" que finalmente acuda la próxima semana. "Las caras de Compromís y PSPV eran un poema, no les ha gustado, pero ante la evidencia han tenido que cambiar", ha precisado.

Según ha dicho, entiende que a Puig no le guste responder a cuestiones como el plurilingüismo, el SDDR, la tasa turística, la reversión de las concesiones o el "cacareado" plan de construcción y mejora de colegios recientemente anunciado, del que ha dicho "jurídicamente hace aguas y además es un fracaso" porque el PP intentó construir 21 centros y lo fue y, desde la experiencia, cree que "no va a salir bien".

También ha cuestionado que la comisión de valoración de los puestos de trabajo en la Agencia Antifraude sólo esté compuesta por su director, dado que parece que el único requisito para acceder será "ser anti PP".

MATA: PUIG "ES EL QUE MÁS HA VENIDO"

Por su parte, el portavoz del PSPV, Manolo Mata, ha asegurado que las sesiones de control "ni hacen gracia ni dejan de hacerla" y una vez se ha encontrado tiempo para incluirla, les ha parecido muy bien. "A mí no me sienta mal que venga el presidente, es el que más ha venido a comparecer", ha dicho, para agregar que "como siempre queda bien y machaca a la oposición, cuantas más veces venga mejor".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha explicado que ni PSPV ni su formación podrían retirar las mociones del resto y, por lo tanto, no proponían la sesión de control por falta de espacio, pero una vez solucionado el problema Compromís "en ningún momento se ha mostrado contrario a que se hiciera la sesión de control", en las que se demuestra, ha dicho, "que el Botànic es potente".