RIVERA DESCARTA "PONER PATAS ARRIBA AL PAÍS POR EL ESCAÑO DE PEDRO SÁNCHEZ"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, descartó hoy "poner patas arriba al país" con una moción de censura apoyada por los independentistas y "por el escaño de Pedro Sánchez".En los pasillos del Congreso de los Diputados, Rivera se refirió así a lo que considera una intención del secretario general del PSOE de impulsar una moción de censura para intentar recuperar su escaño en el Parlamento antes de que el presidente, Mariano Rajoy, convoque elecciones generales. La legislatura tiene que seguir "en marcha", dijo Rivera, porque los ciudadanos no tienen la culpa de que Sánchez "se bajara" renunciando a su escaño cuando perdió la Secretaría General del PSOE. Rivera dejó claro que Ciudadanos no estará "en un gobierno frankenstein, como diría Rubalcaba", en el que estén los independentistas. Considera que no es momento de "reeditar un fracaso" como el que ya se intentó, y "menos" con la situación en Cataluña. Reiteró que Ciudadanos está siempre dispuesto a hablar con el PSOE sobre Presupuestos, techo de gasto, Europa, déficit o lucha contra el terrorismo, y el Parlamento trammitará reformas en las que los socialistas se tienen que "mojar". POLÍTICA "FICCIÓN"No quiso pronunciarse sobre la carta de Sánchez en 'El Mundo' porque "no soy comentarista, soy parlamentario, yo no he renunciado al escaño y estoy aquí haciendo política". La posibilidad de que Sánchez llegara a un acuerdo con Unidos Podemos y requiriera la abstención de Ciudadanos es, para Rivera, "política entre histórica y ficción" recurriendo a una fórmula que solo obtuvo 130 escaños y ahora serían menos. "Soy partidario de ganar a Rajoy en las urnas, no en los despachos", sentenció. Preguntado por los 40 años desde las primeras elecciones democráticas, Rivera celebró los años transcurridos pero alertó de que "queda mucho por hacer". "España no se puede dormir en los laureles pensando en lo bien que lo hemos hecho", aseguró, sino trabajar por otros 40 años de prosperidad, y eso no se hace "demoliendo la casa de todos los españoles, sino renovándola".