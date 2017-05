VENEZUELA. RIVERA SE REÚNE CON LA MUJER DE LEDEZMA Y PIDE AL GOBIERNO "QUE SE MOJE"

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se reunió este miércoles en el Congreso de los Diputados con Mitzy Capriles, la mujer del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y volvió a pedir al Gobierno "que se moje" en las exigencias al régimen de Nicolás Maduro. Antes de la reunión, tras una visita a la exposición de Picasso en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Rivera insistió en que la situación en Venezuela es "muy preocupante" y los opositores hablan de un "auténtico golpe de Estado" perpetrado por Maduro. Considera que el objetivo no es un mero cambio de la Constitución sino un "atropello democrático" propio de "tiranos" ante el que España no puede "titubear" ni "mirar hacia otro lado". Cree que el Gobierno se tiene que posicionar "claramente" en la exigencia de elecciones democráticas y en el respeto a la Constitución de Venezuela, que recordó que fue aprobada durante la etapa de Hugo Chávez aunque ahora Maduro no respete "ni sus propias reglas de juego".