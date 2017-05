El CIS refuerza a la Gestora del PSOE y quita argumentos a Pedro Sánchez

Etiquetas

El CIS del mes de abril ha traído una sorpresa para los socialistas. Sin líder y con un partido dividido remontan hasta la segunda posición. Es verdad que los datos no engañan y el PSOE sigue lejos aún de ser una alternativa. Es la primera vez en esta legislatura que el PSOE es segundo, pero lejos del PP. Muy lejos, a 16,6 puntos. Es la misma distancia que Rajoy sacó a Rubalcaba en 2011 cuando el PP logró mayoría absoluta.

Esta encuesta que ha despertado opiniones encontradas entre las filas socialistas y que ha irrumpido en medio de las primarias del partido, se realizó en los primeros días de abril, después de que Pablo Iglesias hubiera ganado la asamblea de Podemos, la andaluza Susana Díaz se hubiese postulado para las primarias del PSOE y el PP hubiera sufrido la crisis de Murcia, que provocó la dimisión del entonces presidente regional, Pedro Antonio Sánchez.

Los primeros que han salido a valorar la encuesta del CIS han sido la Gestora y Susana Díaz. El portavoz de la misma, Mario Jiménez, asegura que refleja un "crecimiento continuado" de las expectativas de voto que supone "una remontada clara y sostenida" y que ha atribuido a la "oposición útil" que está haciendo el partido en el Parlamento.

Poco después, la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a las primarias valoraba la encuesta asegurando que los socialistas están "en el camino correcto" al ser "reconocibles" en la socialdemocracia y "sin entregarnos a ninguna posición extrema que no se corresponde con la nuestra". "Después de hacer nuestro trabajo correctamente, los ciudadanos lo reconocen y volvemos a ocupar la segunda posición", ha proseguido Díaz.

Son muchos los que unen a la Gestora y a Susana Díaz en esta carrera por liderar el partido. Por eso, otro de los candidatos, Pedro Sánchez, ha salido al paso para criticar el resultado del PSOE.

"¡Por debajo del 20%! Tal y como dijimos un PSOE sin líder y en la abstención deja sin alternativa al país frente a la derecha", ha señalado en un mensaje a través de su perfil de Twitter.

Ambos bandos se equivocan. Tanto Pedro como Susana (y la Gestora) olvidan datos muy importantes que no comentan porque no les conviene. Así, es verdad que el PSOE tiene su segunda subida consecutiva y sigue remontando. Es incontestable. Ha pasado del 17% de octubre al 19,9% y ha recuperado la segunda posición. Sánchez se queja de que el PSOE está por debajo del 20% pero olvida que él lo dejó en el 17%, el peor resultado de estimación de la historia para los socialistas (justo la mitad que el PP).

El exlíder del PSOE lleva haciendo campaña asegurando que hay dos bandos: "El PSOE de izquierdas y el PSOE de la abstención". Una abstención que aseguraba había llevado a los socialistas a ser tercera fuerza. La gran mayoría de empresas privadas ya habían advertido de que los socialistas ya habían evitado el 'sorpasso', pero Sánchez siempre utilizaba el CIS para poner como ejemplo.

El barómetro de octubre se hizo después de la dimisión de Sánchez (entre el 1 y 10 de octubre) pero antes de la abstención (28 de octubre). También debería quitar a algún argumento a Susana ya que hoy ha mostrado alegría por ser segundo, algo que ella misma reprochó a Sánchez cuando estaba contento con los avales conseguidos.

No hay buena valoración de la oposición

Desde la gestora se señala que los ciudadanos valoran la oposición al Gobierno y el alejarse de los extremismos. Una de cal y otra de arena. No es verdad que los españoles aprueben la oposición del PSOE. La oposición del PSOE es peor valorada por los ciudadanos que la gestión del Gobierno, según se desprende del sondeo.

Suman un 12,2% quienes consideran que la gestión del Gobierno está siendo buena (11,2%) o muy buena (1%), y un 53,1% quienes la consideran mala (27,3%) o muy mala (25,8%). Un 32,5% la ve regular.

En cambio, solo son un 4,6% quienes creen que la actuación del PSOE en la oposición está siendo buena (4,3%) o muy buena (0,3%), y un 61% quienes la ven mala (39%) o muy mala (22%). Un 30,3% la considera regular. Son precisamente los propios votantes del PSOE los que consideran que es regular esa oposición.

Javier Fernández, líder nacional mejor valorado

Como vemos no es precisamente la oposición que se está realizando en el Congreso de los Diputados el motivo de la mejora del PSOE en estimación de voto. Hay que buscar esos motivos en otras variables. Una de ellas, sin duda, es la buena imagen del presidente de la Gestora, Javier Fernández.

Su presidente es el mejor valorado de los cuatro grandes partidos. El presidente de Asturias obtiene un 4,12 (repite resultado) Albert Rivera con un 3,68 (sube doce décimas) y Pablo Iglesias con un 3 (sube 13 décimas). Mariano Rajoy obtiene ahora un 2,91, cuando en enero tenía 3,10.

En el pasado barómetro de enero el asturiano era mejor valorado por los votantes de Ciudadanos que por los propios socialistas. Ahora este efecto se ha corregido y solo los socialistas aprueban a Javier Fernández. Y le suben la nota. El asturiano pasa del 5,11 al 5,35. También sube su valoración entre los votantes de Podemos del 2,84 de enero al 3,18 de ahora. Baja entre los votantes del PP y Ciudadanos.

Fidelidad de voto (+10 puntos)

El PSOE tiene, además, otros motivos para estar contento, aunque su trabajo en el Congreso no se vea valorado. Uno de ellos es la fidelidad de voto. Sánchez dejó al PSOE en el 55% de fidelidad en octubre. En enero esa fidelidad subió hasta el 63,4%, ocho puntos en tres meses de trabajo de la Gestora. Ahora alcanza el 65,4% y mantiene tendencia ascendente. La recuperación de la fidelidad de voto es el principal motivo de esos tres puntos que ha sumado en estimación de voto.

La intención de voto directa también es positiva para el PSOE, aunque tímida. Ha pasado del 12,3 en octubre, al 12,7 en enero al 13,4 en abril. En cuanto al trasvase de voto, al igual que ocurre en Podemos, el adversario con el que más voto pierde el PSOE es con Ciudadanos (2,5% con Podemos y 3,2% con Ciudadanos).

Otro dato positivo para los socialistas es que va bajando el número de indecisos que en su día votaron al PSOE y que en los anteriores barómetros dijeron que no irían a votar o no lo tenían claro. Se reduce, pero sigue siendo muy alto. Un 18% de votantes del PSOE no saben qué hacer hoy. Es el dato más alto junto con Podemos. En este caso se trata de un dato de esperanza para ambos partidos. Aún tienen indecisos que no se han ido a otros partidos.

Otros datos positivos para los socialistas

Siempre se ha dicho que España es socialdemócrata. El PSOE de la Gestora está aprovechando ese hueco para acercarse a la media nacional de ideología de los españoles. Ahora mismo está ubicada en el 4,63 mientras que los españoles sitúan a los socialistas en el 4,59. Están prácticamente igualadas. La moderación parece que se ha premiado en intención de voto.

Sin embargo, debe cuidarse el PSOE de ir mucho más hacia el centro. El giro debería parar aquí. Si aquí explicamos que los votantes de Podemos son más moderados que su partido y que la impresión que tiene la sociedad de ellos, entre los socialistas se da el fenómeno inverso. Los votantes socialistas se ubican en el 3,71 frente al 4,17 que colocan al PSOE.

Guerra total entre el 3-4

Estos datos indican que los votantes del PSOE y Podemos están más cerca de lo que se parece. Tan solo les separan seis décimas (3,07 frente a 3,71). Los aparatos de ambos partidos deberían fijarse en el siguiente dato: Los votantes de Podemos son mayoría entre los que se ubican en un 3 (1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha) 35% frente a 30% y los del PSOE son mayoría entre los que se ubican en el 4 (30% frente a 19%) y segundos entre los que se ubican en el 5 (solo superado por Ciudadanos).

¿Quién tiene más opciones de recuperar votos del otro partido? Parece que los socialistas. Podemos ha tenido todo a su favor en los últimos meses con la crisis del PSOE y no ha conseguido pescar en el caladero socialista. Un dato podría explicar el porqué. Es el rechazo a los partidos.

Tanto Podemos como Izquierda Unida son los partidos que más rechazo generan junto con el PP. Cuando el CIS pregunta en una escala de 0 a 10, siendo 0 que nunca votaría a este partido y 10 siempre, un 52,1% asegura que nunca votaría a la formación liderada por Pablo Iglesias. Y un 49% a IU. El PP lidera la clasificación con el 53% de rechazo. Curiosamente el PSOE es el que menos rechazo genera entre el electorado, un 37% asegura que nunca optaría por la papeleta socialista.

Si hacemos esa misma pregunta a los votantes solo a los votantes de PSOE y Podemos, observamos posiciones muy encontradas. Un 42% de los votantes de Podemos nunca votaría al PSOE. Si hacemos la pregunta al revés, es decir, cuántos votantes socialistas no votaría nunca a Podemos, esa cifra asciende al 49%. Es decir hay más rechazo de los socialistas a Podemos que de Podemos a los socialistas.

Los socialistas tienen motivos para recuperar el ánimo y estar moderadamente optimistas, mientras que los seguidores del partido morado deberían estar preocupados. Sin embargo, el único que tiene motivos para estar feliz es Mariano Rajoy. Tiene a la izquierda dividida y más enfrentada que nunca.