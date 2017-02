Siete de cada diez españoles no conoce a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Etiquetas

El 71,8 por ciento de la población española no conoce a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, a la que los ciudadanos califican con un 2,67 sobre 10, según se desprende del último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que se ha publicado este martes.

La encuesta, basada en 2.490 entrevistas personales entre los días 2 y 12 de enero, muestra como Monsterrat es la tercera dirigente del Gobierno más desconocida tras los ministros de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y Exteriores, Alfonso Dastis, a los que no conoce el 78 por ciento de la población.

No obstante, la ministra no pasa tan desapercibida en las poblaciones grandes, ya que entre los ciudadanos de municipios de más de un millón de habitantes sólo dice no conocerla un 53,4 por ciento de los encuestados.

En cuanto a su valoración como ministra, Montserrat es la cuarta ministra peor valorada por delante de Dastis, Nadal y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En este caso, la ministra también es mejor valorada en los grandes municipios, donde obtiene una puntuación media de 3,32.

La encuesta también muestra como la sanidad se mantiene como el cuarto problema para los españoles, según el 13,3 por ciento de los encuestados, por detrás del paro (73,3%), la corrupción (33,8%) y los problemas económicos (24,7%).

Además, el 63,7 por ciento de los ciudadanos dice que su salud o su forma física está igual que hace un año, mientras que un 17,8 por ciento dice que ha mejorado y, en cambio, para un 12,4 por ciento ha empeorado. La situación es sensiblemente mejor para los hombres y, por franjas de edad, en los que más ha mejorado es en los de 18 a 24 años.