La gestora del PP apela la unidad y buscará una candidatura única de cara al congreso local

Etiquetas

El presidente de la gestora del PP de Avilés, Pedro de Rueda, ha apelado este jueves a la unidad y ha asegurado que "lo deseable" es una candidatura única de cara al futuro congreso local, que aún no ha sido convocado. El ex secretario del PP de Avilés y ahora miembro de la gestora, Alfonso Araujo, no ha querido confirmar si mantiene la suya. "Hoy no toca hablar de eso, es la rueda de prensa del presidente", ha dicho.