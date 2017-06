El acto institucional de inauguración del próximo curso escolar será el 26 de septiembre

Etiquetas

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, el socialista Ramón Ruiz, ha acusado al PP de ponerse "la venda antes de la herida" al juzgar, antes de celebrarse, la idoneidad de trasladar de septiembre a junio las pruebas extraordinarias de materias no superadas en Educación Secundaria Obligatoria y cuestionar también el inicio y el calendario del próximo curso escolar, cuya inauguración oficial se prevé para el 26 de septiembre.

Así lo ha anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento regional Ruiz, quien ha explicado que, aunque esa es, en principio, la fecha elegida para ese acto dependerá de las "agendas" del presidente y la vicepresidenta regional, Miguel Ángel Revilla (PRC) y Eva Díaz Tezanos, (PSOE) respectivamente.

Además, ante de ese día, el consejero tiene previsto mantener un encuentro con profesores el 1 de septiembre y el 8 con algunos alumnos de Primaria, a falta de saber si realizará algún acto de este tipo con los de Secundaria.

El consejero ha hecho este anuncio a preguntas del PP sobre las medidas que se van a adoptar para evitar los "problemas" y el "caos" que, a juicio de los 'populares', se dio en el inicio del curso 2016-2017, que, según ha dicho, ha hecho que los alumnos cántabros hayan perdido de media unos 10 días lectivos.

Ruiz ha vuelto a negar que se produjera ese "caos" del que habla el PP y ha explicado que de cara al comienzo del curso 2017-2018 se adoptarán "cambios pequeños" y algunas "mejoras" que permitirán una mejor planificación del curso e incluso poder "empezar antes" las clases.

El consejero ha defendido que, por ejemplo, el adelanto de septiembre a junio de este año de las pruebas extraordinarias de las materias no superadas en ESO permitirá cerrar ya los grupos en el mismo mes de junio.

A la vista de las instrucciones aprobadas para el final del actual curso escolar, 2016-2017, el PP ha cuestionado el plazo que se da a los alumnos para intentar recuperar las materias no aprobadas a lo largo del curso.

En este sentido, Ruiz ha recordado que las instrucciones de final de curso, incluidas las relativas a las pruebas de recuperación, fueron aprobadas "de manera consensuada" con los centros educativos y no de forma "unilateral" por la Consejería.

Aunque el consejero ha reconocido que el tiempo que se da a los alumnos para preparar esta recuperación "no es excesivo", ha señalado que estos exámenes de recuperación no están "al margen" del trabajo del resto de todo el curso, sino que se encuadran dentro del sistema de evaluación continua y formativa.

Ruiz también se ha pronunciado, a preguntas de Podemos, sobre la bolsa de trabajo convocada por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte para cubrir puestos en las cuevas regionales, y ha opinado que "funciona correctamente", aunque si algo no va "bien, lo corregiremos", ha asegurado.

De todas formas, el consejero ha indicado que estos trabajadores realizan su labor "en las mismas condiciones" -de salarios, horas, etcétera- que los empleados fijos, y no hay por tanto "discriminación".

SOFTWARE LIBRE

Por otra parte, en el Pleno, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha anunciado que a lo largo de este año el Gobierno de Cantabria va a iniciar la elaboración del estudio sobre software libre en el seno de la Administración autonómica tal y como aprobó el Parlamento regional.

A preguntas de Podemos, el consejero ha explicado que actualmente programas de software libre "cohabitan" con otros propietario y ya se ha comenzado con la realización de un inventario completo de lo existente para proceder a un análisis de la situación, el estudio de alternativas y la puesta en marcha de un plan de acción.

El diputado de Podemos Alberto Bolado se ha quejado de la respuesta y de que no se hayan aportado datos ni de las estimaciones temporales ni de coste que implantar el software libre tendría y ha opinado que el Gobierno "no ha hecho nada".

AUDITORÍA SOBRE EL DESPILFARRO ALIMENTARIO EN COMEDORES

Además, el Pleno ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Podemos por la que se demanda al Gobierno de Cantabria a que en un máximo de seis meses realice una auditoría para evaluar el despilfarro medio de los comedores escolares y otros dependientes de la comunidad autónoma y diseñe una "herramienta de autocontrol" y reducción del despilfarro e identifique oportunidades del aprovechamiento seguro de los alimentos y de valorización de la materia orgánica generada.

Todos los grupos se han mostrado de acuerdo con la propuesta de Podemos de realizar esta auditoría y de otras medidas que contribuyan a reducir el despilfarro alimentario, algo que, a su juicio, depende en gran parte de la concienciación y sensibilidación social y han reconocido el papel que tienen que jugar las Administraciones en este sentido.

El PSOE ha reivindicado la labor que en esta materia está realizando ya el Gobierno de Cantabria mientras que Cs ha considerado la propuesta de Podemos como un "primer paso" para que desde el Ejecutivo regional se elabore una "estrategia eficaz" para afrontar con "solvencia" este problema de despilfarro.

El PP también ha decidido apoyar la iniciativa de Podemos que ve "como un intento" de llevar a cabo "acciones más o menos concretas" para "estimular" al Ejecutivo regional a tomar "parte activa en la búsqueda de las soluciones" a esta cuestión.

Por su parte, la regionalista Matilde Ruiz se ha mostrado de acuerdo con la medida propuesta pero ha explicado que ha consultado a "varios" centros educativos de la comunidad y éstos le han trasladado que el despilfarro de alimentos en los comedores escolares es "mínimo" ya que se ha establecido un sistema para calcular la cantidad de comida necesaria en función de los alumnos que se quedan cada día al comedor.

Desde Podemos se ha puesto en duda que ese "sondeo" realizado por la regionalista con "3 o 4 llamadas" sea "suficiente".

Cuestionado por el coste que tendría este estudio, la formación 'morada' ha señalado que estima que se sitúe entre los 4.500 y los 10.000 euros, con lo que podría efectuarse a través de un contrato menor.

'CONCURSILLO'

Lo que no ha salido adelante en el Pleno ha sido una iniciativa del mismo rango de Cs para instar al Gobierno de Cantabria a implantar un "concursillo" para funcionarios de carrera en el ámbito educativo para que se les permita optar de manera temporal aquellos destinos a los que hoy no tienen acceso por no ofertarse en el concurso de traslados pero que sí se ofrecen a interinos.

La iniciativa solo ha contado con el voto a favor de Cs y del PP, que han coincidido en que este 'concursillo' contriburía a mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional de estos docentes con plaza fija.

La formación 'naranja' ve "incomprensible" que docentes que han conseguido por su nota en una oposición una plaza fija no puedan optar a vacantes que no salen en concurso de traslados y que pueden ser ocupadas por interinos que no han tenido la puntuación suficiente para tener un puesto fijo.

Los 'populares' consideraban "necesaria", "acertada" y "justa" la medida propuesta, aunque planteaba "dudas" sobre el procedimiento a seguir y, para paliar algunas de ellas, habían planteado una enmienda de adición.

PRC, PSOE y Podemos han votado en contra al considerar que supondrá una mayor "inestabilidad" en las plantillas de los centros y una "pérdida de calidad" educativa, sobre todo en las zonas rurales, y genera "desigualdad" en el cuerpo de docentes y puede ser "discriminatoria" para los interinos.

Así, el socialista Víctor Casal ha señalado que esta práctica "no está funcionando" en comunidades donde se ha implantado y ha señalado que en Andalucía ha sido objeto de un recurso contencioso-administrativo, con lo que cree que no es la "más deseable".