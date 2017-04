La manifestación del 25 d'Abril dice "basta" al Gobierno con una marea de muixeranga y castellers

Etiquetas

Miles de personas salen a la calle en València para clamar por una financiación justa y rechazar los Presupuestos

La tradicional manifestación del 25 d'Abril --día que conmemora la derrota de la batalla de Almansa-- ha llenado esta tarde las calles del centro de València con una marea de miles de personas que han clamado "basta" al Gobierno central, bajo el lema 'Ja ni ha prou. Per un finançament just' y con el colorido de 'muixerangues', 'castellers' y 'estelades' y el sonido de tambores y 'tabal' y 'dolçaines'.

La protesta convocada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha partido con ambiente festivo en torno a las 18 horas de la plaza de San Agustín y ha recorrido el epicentro del 'cap i casal' como punto y final a una jornada reivindicativa en la que la entidad ha defendido la radiotelevisión pública valenciana y su reciprocidad con las de Cataluña y Baleares, TV3 e IB3. La participación ha rozado las 30.000 personas según la organización.

Las demandas de la comitiva han quedado plasmadas en pancartas como 'Volem decidir', de Intersindical Valenciana; 'Dins l'estat espanyol, francés y l'Europa del capital no tenim futur', de la CUP; 'Contra l'espoli del País Valencià, independència', de Esquerra Unida, o 'Desde totes les lluites construim els països catalans'. Estos lemas han ido acompañados por una gran 'estelada' con la frase 'Som País Valencià'.

Con este despliegue, la organización de la protesta ha querido "recoger la indignación que la mayoría de la sociedad valenciana siente por la discriminación a la que nos someten los Presupuestos Generales del Estado (PGE)", además de "llamar a los valencianos a movilizarse en favor de sus derechos".

En definitiva, "unir a la sociedad valenciana alrededor de una reclamación justa", como ha ilustrado el titular de ACPV, Toni Gisbert, para quien los últimos PGE "son ya la puntilla, prácticamente un insulto". "La única posibilidad es movilizarnos de manera unitaria y unir a la sociedad valenciana para que el Gobierno sienta la sensación de irritación que se está extendiendo en la Comunitat", ha recalcado, para advertir sobre "una canalización política importante" en las próximas elecciones autonómicas de 2019.

Respecto a si este tipo de actos pueden potenciar el independentismo en la Comunitat, el portavoz de la organización ha señalado que lo que puede aumentar es "la reclamación de más autogobierno". En cualquier caso, ha subrayado que es algo que "nos afecta a todos, independientemente de la opción política y electoral de cada persona". "Ya estamos hartos de ofrendar y de no movilizarnos. Hay que decirle a Rajoy que 'ya basta'", ha zanjado.

ORGANIZACIONES VALENCIANAS Y CATALANAS

En la manifestación han participado varios sindicatos, asociaciones culturales y colectivos sociales, junto a representantes políticos como Joan Baldoví (Compromís), Ana Botella (PSPV-PSOE), Antonio Montiel (Podemos) y David Rodríguez (Esquerra Unida). De Cataluña se ha sumado la diputada de la CUP Mireia Vehí i Cantenys y Josep Villarroya, de Endavant, así como simpatizantes de Esquerra Republicana.

Villarroya ha asegurado que en la Comunitat "evidentemente hay un nuevo ciclo" tras el cambio en el Gobierno autonómico, aunque considera que "de momento se ha limitado a cuestiones de higiene democrática". En su opinión, la Generalitat Valenciana "solo tiene la voluntad de apostar por un nuevo encaje en el Estado español", un camino que "ya se recorrió en el 78 y ya está recorrido: se probó en Cataluña durante muchos años y ha llegado donde ha llegado".

Del PSPV, la diputada en el Congreso Ana Botella ha incidido en que "es imposible pensar que la Comunitat ha quedado en los Presupuestos como ha quedado" y ha apelado a la responsabilidad de "luchar por reivindicar lo que es nuestro" en "una cuestión de justicia e igualdad".

EL SEGUNDO PASO, LA MOCIÓN DE CENSURA

En la misma línea, el portavoz de Compromís en la cámara baja, Joan Baldoví, ha indicado que este año "hay una diferencia fundamental" en la manifestación. "Este mensaje por primera vez se ha instalado ya en el pueblo valenciano", ha aseverado, porque cree que la gente "es consciente de que Madrid nos ataca y maltrata" y, por ello, piensa que "Montoro se lo pensará un par de veces antes de perpetrar otro agravio". También ha advertido que, si la situación no cambia, "el segundo paso es una moción de censura al PP, sea como sea".

El cabeza de Podemos en la Comunitat, Antonio Montiel, ha lamentado que la financiación haya vuelto a copar el 25 d'Abril y ha reiterado su apuesta por un modelo que "no ningunee a los valencianos". Así, ha definido a los PGE como "antisociales y austericidas" y ha emplazado al PSOE a que "aguante" en el Congreso, que "el 'no' sea 'no' y soporten bien la enmienda de la totalidad de los Presupuestos".

La manifestación ha tomado el testigo a la 'Fiesta por nuestras televisiones' que Acció Cultural ha celebrado esta mañana en los Jardines de Viveros de València con grupos de actores, bailarines y dobladores de las radiotelevisiones públicas TV3, IB3 y la extinta RTVV. Tras recorrer el centro de la capital, la protesta ha finalizado en la plaza del Poeta Llorente para culminar la jornada en Viveros con un concierto de Joves ACPV y el Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA).